Що змінять депутатські правки до Конституції для самих нардепів
Лише два дні працювала нова Рада, однак, вже встигла направити до Конституційного суду на затвердження сім змін. Скоротити депутатів, позбавляти мандату за прогули – це популярні рішення. Які з них корисні, а які можуть і нашкодити – розповімо далі.
Ми всі знаємо, як за допомогою вправних "піаністів", що займаються кнопкодавством, ухвалювались рішення у Верховній Раді попереднього скликання. Тож, нова влада вирішила покласти цьому край.
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Президент запропонував позбавляти мандатів за кнопкодавство і прогули, якщо депутата немає на робочому місці понад третини часу. А Рада направила цю ідею на затвердження у Конституційний суд.
Уже деякий час існує суспільний запит на це скорочення. По-перше, через невдоволення Радою суспільством, до неї низький рівень довіри,
– сказала пані аналітик руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.
Але деякі експерти вважають, що аж так змінювати основний закон для цього було не обов'язково. Достатньо було і простіших запобіжників. Наприклад, тієї ж таки сенсорної кнопки, яка б фізично унеможливлювала кнопкодавство.
Для чого в Раді сенсорна кнопка?Для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Сенсорна кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.
Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.
А от конституціоналіст Богдан Бондаренко підтримує саме ініціативу Зеленського і вважає, що нічого більше ефективно не спрацює. Натомість він сумнівається у доцільності скорочувати кількість самих депутатів. Він переконаний, що це нічого не дасть.
У президента такий крок пояснюють тим, що скоротилась кількість виборців. У радянській Україні вже у 80-х скорочували парламент з цієї ж причини, а саме з 600 депутатів до 450.
Кількість нардепів вже скорочували
В партії визнають, що самі не знають реальної чисельності населення, бо перепису не проводили вже понад 15 років. Тож, чому обрали цифру 300 – не ясно.
Це не може бути цифра зі стелі, як цього разу. 300 депутатів не зрозуміло звідки це. Чи це вони на око прикинули, що є не дуже добре,
– зауважила Ставнійчук.
Крім того, в основному законі хочуть прописати, що виборча система в Україні – пропорційна. А громадянам – дозволити писати й подавати законопроєкти. Законодавчого спаму у "Слузі народу" не бояться, кажуть, окремим законом все врегулюють.
Законодавчого спаму у "Слузі народу" не бояться
Такі ініціативи успішно працюють у кількох європейських країнах. Наприклад, у сусідній Польщі. Проте громадські активісти зі скепсисом ставляться до ідеї. Мовляв, оскільки і Раду, і президента щойно обрав народ, то нехай беруть і пишуть закони. По-друге, велике питання викликає якість майбутніх народних законів.
Подивіться на рівень петицій на сайті президента, отакий буде рівень і законопроєктів, які подаватимуться,
– заявив координатор громадської організації Centre.UA Андрій Андрушків.
Вітають у громадському секторі ідею запровадження профільних уповноважених з прав людини. Загалом у "Слузі народу" мають аж 465 пропозицій змін до Конституції. Експерти ж схиляються до думки, що правильно було б змінювати Конституцію лише у тих випадках, де дійсно неможливо обійтись законопроєктами чи іншими запобіжниками. І взагалі пропонують підходити до основного закону комплексно, і одночасно з ревізією чинного суспільного договору.