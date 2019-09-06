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      Вітаю депутатів в реальному житті , – Шабунін відповів на критику зняття недоторканності

      620 Читать новость на русском
      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Страх зустрічі з реальністю – найкраща мотивація для депутатів нарешті реформувати правоохоронну та судову системи. Тож є ймовірність, що після позбавлення депутатського імунітету народні обранці нарешті будуть зацікавлені у позитивних змінах.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. 

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      Зазначимо, що напередодні народні обранці підтримали зняття депутатської недоторканності у другому читанні та в цілому. За це свій голос віддали 373 депутати. Законопроєкт вже підписав голова Ради Дмитро Разумков, його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

      За словами Шабуніна, одним з аргументів критиків скасування недоторканності є те, що депутатів тепер зможуть переслідувати корумповані, політично залежні правоохоронці та нечесні на руку судді.

      Та невже? Серйозно? Вітаю в реальному житті, любі наші народні обранці. Шановні депутати, вся країна майже 30 років потерпає від корумпованих, залежних суддів та правоохоронців,
      – зазначив антикорупціонер.

      Й додав, що тепер депутати нарешті зможуть в повній мірі відчути всі радості реального життя. Шабунін переконаний, що страх зустрічі з реальністю – найкраща мотивація для депутатів нарешті реформувати правоохоронну та судову системи.

      Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань

      Він наголосив, що раніше корумповані суди та правоохоронці для депутатів проблемою не були, бо вони мали недоторканість. До того ж, ця корумпованість та залежність правоохоронної системи навіть була депутатам на руку.

      Нардепи були не зацікавленні в очищенні судів та правоохоронних органів та їх політичній незалежності. Навіщо позбавляти себе такої потужної й слухняної зброї. Тим більше, якщо застосувати її проти тебе неможливо,
      – пояснив Шабунін.

      "Нарешті це порочне коло розірвано. Я переконаний, що ще цей склад Верховної Ради значно просунеться в очищенні правоохоронної та судової систем. Бо тепер це не лише наша, але і їх проблема", – підсумував він.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 6 вересня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Шабунін - новини Відеоблоги Зняття недоторканності Верховна Рада Судді Реформи
      Джерело: 24 канал
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