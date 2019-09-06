Приветствую депутатов в реальной жизни, – Шабунин ответил на критику снятия неприкосновенности

Страх встречи с реальностью – лучшая мотивация для депутатов наконец реформировать правоохранительную и судебную системы. Поэтому есть вероятность, что после лишения депутатского иммунитета народные избранники наконец будут заинтересованы в позитивных изменениях.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Отметим, что накануне народные избранники поддержали снятие депутатской неприкосновенности во втором чтении и в целом. За это свой голос отдали 373 депутата. Законопроект уже подписал председатель Рады Дмитрий Разумков, его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Шабунина, одним из аргументов критиков отмены неприкосновенности является то, что депутатов теперь смогут преследовать коррумпированные, политически зависимые правоохранители и нечестные на руку судьи.

Да неужели? Серьезно? Приветствую в реальной жизни, дорогие наши народные избранники. Уважаемые депутаты, вся страна почти 30 лет страдает от коррумпированных, зависимых судей и правоохранителей,

– отметил антикоррупционер.

И добавил, что теперь депутаты наконец-то смогут в полной мере ощутить все радости реальной жизни. Шабунин убежден, что страх встречи с реальностью – лучшая мотивация для депутатов наконец реформировать правоохранительную и судебную системы.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

Он отметил, что ранее коррумпированные суды и правоохранители для депутатов проблемой не были, потому что они имели неприкосновенность. К тому же, эта коррумпированность и зависимость правоохранительной системы даже была депутатам на руку.

Нардепы были не заинтересованы в очищении судов и правоохранительных органов и их политической независимости. Зачем лишать себя такого мощного и послушного оружия. Тем более, если применить его против тебя невозможно,

– пояснил Шабунин.

"Наконец этот порочный круг разорван. Я убежден, что еще этот состав Верховной Рады существенно продвинется в очистке правоохранительной и судебной систем. Потому что теперь это не только наша, но и их проблема", – подытожил он.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина за 6 сентября 2019 года