У Раді встановлять сенсорну кнопку для боротьби з кнопкодавством, – Парубій

У Верховній Раді найближчим часом встановлять так звану сенсорну кнопку, яка не дозволить народним депутатам голосувати за колег.

Для встановлення кнопки апарату парламенту доручили вирішити технічні питання, повідомив в ефірі "5 каналу" спікер Ради Андрій Парубій. Переобладнання повинні б завершити до початку роботи новообраного парламенту.

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Я сподіваюся, що апарат знайде всі необхідні механізми в той період, коли не буде сесії – між 11 липня і першим засіданням (Ради) нового скликання,

– сказав Парубій.

Новообрана Верховна Рада розпочне свою роботу вже у серпні 2019 року, вважає керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. На його думку, непогано було б перше засідання "прив'язати до Дня Незалежності". При цьому в партії не планують чекати крайнього передбаченого законом терміну (9 вересня), коли мав би вперше засідати новий парламент.

Історія створення сенсорної кнопки

Ідея створити сенсорну кнопку для персонального голосування в Раді – далеко не нова. Напевне, вперше про неї заговорили ще в 2011 році. Тодішній голова парламенту Володимир Литвин обіцяв підписати для цього необхідну постанову, але потім здав назад. Сказав, що модернізована система “Рада” має вводитись в експлуатацію рішенням парламенту. І, мовляв, юристи довели, що сам Литвин підписати відповідне розпорядження не має права.

Вдруге про сенсорну кнопку заговорили у 2014 році. Тодішній голова парламенту Олександр Турчинов запевняв, що в парламенті розглядають проект введення в систему “Рада” сенсорної кнопки. Але й тоді нововведення не відбулося.

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Втретє про сенсорну кнопку для голосування згадали у 2015 році. Тодішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман обіцяв у найближчі дні створити робочу групу, яка вдосконалить роботу парламенту та встановить сенсорні кнопки в системі "Рада". Але цього досі не сталося.

На сьогодні про необхідність створити сенсорну кнопку для голосування жваво заявляють у партії "Голос".