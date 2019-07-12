Досягнення і провали Верховної Ради 8-го скликання

Верховна Рада восьмого скликання завершила свою роботу. Українцям вона запам'ятається нескінченними зняттями недоторканності з депутатів, корупційними скандалами, депутатським спамом законопроектів. Однак, саме ця Рада ухвалила закони, які дозволили Україні отримати безвіз.

Про досягнення і провали восьмої Ради – у матеріалі 24 каналу.

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Рекордсмени серед європейських парламентів по кількості ухвалених законодавчих ініціатив. Понад 700 законів та 1300 постанов. Десятки довгоочікуваних прогресивних рішень та сотні скандальних лобістських правок. Ось чим запам'ятався парламент восьмого скликання.

Досягнення

► В історію ця Рада увійде тим, що ухвалила пакет законів щодо імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Після цього українці отримали право їздити в Європу без віз.

► Депутатам довелось запровадити державне фінансування партій, відкрити державні реєстри, створити механізм публічних закупівель, запровадили електронне декларування.

► Також депутати узаконили декомунізацію, збільшили квоти для української пісні та кіно. Врегулювали використання державної мови в публічному просторі. Визнали Росію агресором, розірвали договір про дружбу з нею. А ще прописали курс на НАТО і ЄС в Конституції .

► Ще один з пунктів коаліційної угоди, який вони виконали, – це запровадження децентралізації. Приблизно 70% податків залишаються в місцевих бюджетах.

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► Депутати цього скликання почали реформу медицини – її первинної ланки, та освіти – створили нову українську школу.

► Депутати прописали механізм імпічменту президента в законопроекті про тимчасові слідчі комісії та ухвалили закон про вибори за відкритими виборчими списками без мажоритарки. Хоч і відтермінували його на 5 років.

► Депутати створили кілька нових органів. Державне бюро розслідувань та Антикорупційний суд.

Відео: цікаві моменти з роботи Верховної Ради восьмого скликання

Провали

► Якщо закон дозволив створити попередньо незалежний Антикорсуд, то з переатестацією загальних судів все пішло не так гладко. Хоча депутати переконують, що то не їх вина, а комісії, яка цим займалась.

► Також неуспішною визнано і переатестацію поліції, яку теж започаткували парламентарі.

► Депутатську недоторканність так і не зняли, хоча Конституційний суд ще кілька місяців тому дозволив це зробити.

► Не дійшли руки в них і до реформи парламенту: жодного обранця не покарали ні за кнопкодавство, ні за прогули.

► Особлива кількість невиконаних обіцянок лишилась в економійній сфері. Депутати не створили дієвого антимонопольного законодавста, не запровадили прозорих умов для роботи бізнесу і не розібрались з офшорами. А СБУ все ще продовжує періодично "кошмарити бізнес", бо депутати не спромоглись забрати в них функцію економічного контролю.

► А ще навіть після величеного скандалу в "Укроборонпромі" Рада не наважилась зробити сферу більш відкритою.

► Депутати не запровадили дієвого механізму повернення окупованих територій Донбасу і Криму.

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З Верховної Ради парламентарі йшли задоволені собою, усім дякували та прощалися. Більшість із них в наступному скликанні ці стіни не побачать.

Відео: ВРУ урочисто завершила сесію та виконала гімн