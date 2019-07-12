00:04
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Досягнення і провали Верховної Ради 8-го скликання

      28 Читать новость на русском

      Верховна Рада восьмого скликання завершила свою роботу. Українцям вона запам'ятається нескінченними зняттями недоторканності з депутатів, корупційними скандалами, депутатським спамом законопроектів. Однак, саме ця Рада ухвалила закони, які дозволили Україні отримати безвіз.

      Про досягнення і провали восьмої Ради – у матеріалі 24 каналу. 

      Читайте також: Рада урочисто завершила сесію: депутати попрощалися та заспівали гімн – фото та відео

      Рекордсмени серед європейських парламентів по кількості ухвалених законодавчих ініціатив. Понад 700 законів та 1300 постанов. Десятки довгоочікуваних прогресивних рішень та сотні скандальних лобістських правок. Ось чим запам'ятався парламент восьмого скликання.

      Досягнення

      ► В історію ця Рада увійде тим, що ухвалила пакет законів щодо імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Після цього українці отримали право їздити в Європу без віз.

      ► Депутатам довелось запровадити державне фінансування партій, відкрити державні реєстри, створити механізм публічних закупівель, запровадили електронне декларування.

      ► Також депутати узаконили декомунізацію, збільшили квоти для української пісні та кіно. Врегулювали використання державної мови в публічному просторі. Визнали Росію агресором, розірвали договір про дружбу з нею. А ще прописали курс на НАТО і ЄС в Конституції .

      ► Ще один з пунктів коаліційної угоди, який вони виконали, – це запровадження децентралізації. Приблизно 70% податків залишаються в місцевих бюджетах.

      Читайте також: Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти

      ► Депутати цього скликання почали реформу медицини – її первинної ланки, та освіти – створили нову українську школу.

      ► Депутати прописали механізм імпічменту президента в законопроекті про тимчасові слідчі комісії та ухвалили закон про вибори за відкритими виборчими списками без мажоритарки. Хоч і відтермінували його на 5 років.

      ► Депутати створили кілька нових органів. Державне бюро розслідувань та Антикорупційний суд.

      Відео: цікаві моменти з роботи Верховної Ради восьмого скликання

      Провали

      ► Якщо закон дозволив створити попередньо незалежний Антикорсуд, то з переатестацією загальних судів все пішло не так гладко. Хоча депутати переконують, що то не їх вина, а комісії, яка цим займалась.

      ► Також неуспішною визнано і переатестацію поліції, яку теж започаткували парламентарі.

      ► Депутатську недоторканність так і не зняли, хоча Конституційний суд ще кілька місяців тому дозволив це зробити.

      ► Не дійшли руки в них і до реформи парламенту: жодного обранця не покарали ні за кнопкодавство, ні за прогули.

      ► Особлива кількість невиконаних обіцянок лишилась в економійній сфері. Депутати не створили дієвого антимонопольного законодавста, не запровадили прозорих умов для роботи бізнесу і не розібрались з офшорами. А СБУ все ще продовжує періодично "кошмарити бізнес", бо депутати не спромоглись забрати в них функцію економічного контролю. 

      ► А ще навіть після величеного скандалу в "Укроборонпромі" Рада не наважилась зробити сферу більш відкритою.

      ► Депутати не запровадили дієвого механізму повернення окупованих територій Донбасу і Криму.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      З Верховної Ради парламентарі йшли задоволені собою, усім дякували та прощалися. Більшість із них в наступному скликанні ці стіни не побачать.

      Відео: ВРУ урочисто завершила сесію та виконала гімн

       

      blog_ava
      Літня Універсіада 2019: медальний залік
      12 липня
      3165
      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      12 липня , 22:14 Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      1445
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 373
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1240
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      12 липня , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      1467
      Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      12 липня , 19:30 Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      Тетяна Острікова 1226
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук