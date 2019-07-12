Рада урочисто завершила сесію: депутати попрощалися та заспівали гімн – фото та відео
Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.
У п'ятницю, 12 липня, пройшло останнє засідання Верховної Ради цього скликання, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.
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"Останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України 8 скликання оголошую закритим", – підсумував голова парламенту Андрій Парубій.
Також депутати, які були присутні на засіданні, заспівали гімн України.
Дивіться відео: як нардепи виконали гімн
В останній день народні обранці згадували те, що встигли зробити за своєї каденції. Так, голова парламенту з трибуни розповів, що вдалося зробити за ці роки.
Часто нам доводилося з відчайдушних, останніх сил об’єднувати усіх депутатів, аби успішно проголосувати за певну реформу. Все це відбувалося в час, коли Україна відбивала російську агресію,
– наголосив Парубій.
Як пройшло останнє засідання Ради: фото
Окрім того, депутати встигли розпочати чимало реформ за своєї каденції:
- Пенсійну
- Судову
- Медичну
- Антикорупційну (зокрема, створили і Антикорупційний суд)
- Декомуназації
- Децентралізації
Зазначимо, що Верховна Рада 8 скликання провела 580 пленарних засідань, на яких було затверджено 2 тисячі 734 законодавчі акти, зокрема 987 законів і кодексів у цілому. Також за каденцію було проведено 35 парламентських слухань.