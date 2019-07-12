Рада урочисто завершила сесію: депутати попрощалися та заспівали гімн – фото та відео

Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.

У п'ятницю, 12 липня, пройшло останнє засідання Верховної Ради цього скликання, повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Цікаво! Депутати позабирали картки на пам’ять: останнє засідання парламенту відкрили з четвертої спроби

"Останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України 8 скликання оголошую закритим", – підсумував голова парламенту Андрій Парубій.

Також депутати, які були присутні на засіданні, заспівали гімн України.

Дивіться відео: як нардепи виконали гімн

В останній день народні обранці згадували те, що встигли зробити за своєї каденції. Так, голова парламенту з трибуни розповів, що вдалося зробити за ці роки.

Часто нам доводилося з відчайдушних, останніх сил об’єднувати усіх депутатів, аби успішно проголосувати за певну реформу. Все це відбувалося в час, коли Україна відбивала російську агресію,

– наголосив Парубій.

Як пройшло останнє засідання Ради: фото

Окрім того, депутати встигли розпочати чимало реформ за своєї каденції:

Пенсійну Судову Медичну Антикорупційну (зокрема, створили і Антикорупційний суд) Декомуназації Децентралізації

Зазначимо, що Верховна Рада 8 скликання провела 580 пленарних засідань, на яких було затверджено 2 тисячі 734 законодавчі акти, зокрема 987 законів і кодексів у цілому. Також за каденцію було проведено 35 парламентських слухань.