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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Депутати позабирали картки на пам’ять: останнє засідання парламенту відкрили з четвертої спроби

      1341 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Спікер Андрій Парубій лише з четвертої спроби зміг відкрити останнє засідання Верховної Ради 8 скликання. Депутати вирішили проігнорувати його, у залі з’явилось не більше півсотні народних обранців.

      Після першої спроби відкриття, коли зареєструвалося 177 народних депутатів, Борислав Береза обурився тим, що спікер відкриває засідання, коли зареєстровано менше як 226 депутатів. Голова Ради провів реєстрацію вдруге – зареєструвалося 203 парламентарії, втретє – 217, передає Укрінформ.

      Актуально: Перед останнім пленарним засіданням нардепи заспівали гімн під стінами ВР: відео

      Засідання відкривається при будь-якій кількості народних депутатів,
      – сказав Андрій Парубій.

      Проте згодом він додав: "Давайте вже доб'ємо 226".

      Після однієї зі спроб реєстрації, спікер закликав депутатів зібратися в залі. Народний депутат Вікторія Сюмар підійшла до президії й сказала Андрію Парубію, що парламентарії "всі картки позабирали собі на пам'ять".

      На момент відкриття засідання у залі перебувало близько півсотні народних депутатів.

      Зазначимо, що 12 липня у парламенті має відбутися традиційна година запитань до уряду.

      Курйоз: Люди Парубія влаштували побачення на куполі Ради: фото

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Парубій
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