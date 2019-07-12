Депутати позабирали картки на пам’ять: останнє засідання парламенту відкрили з четвертої спроби

Спікер Андрій Парубій лише з четвертої спроби зміг відкрити останнє засідання Верховної Ради 8 скликання. Депутати вирішили проігнорувати його, у залі з’явилось не більше півсотні народних обранців.

Після першої спроби відкриття, коли зареєструвалося 177 народних депутатів, Борислав Береза обурився тим, що спікер відкриває засідання, коли зареєстровано менше як 226 депутатів. Голова Ради провів реєстрацію вдруге – зареєструвалося 203 парламентарії, втретє – 217, передає Укрінформ.

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Засідання відкривається при будь-якій кількості народних депутатів,

– сказав Андрій Парубій.

Проте згодом він додав: "Давайте вже доб'ємо 226".

Після однієї зі спроб реєстрації, спікер закликав депутатів зібратися в залі. Народний депутат Вікторія Сюмар підійшла до президії й сказала Андрію Парубію, що парламентарії "всі картки позабирали собі на пам'ять".

На момент відкриття засідання у залі перебувало близько півсотні народних депутатів.

Зазначимо, що 12 липня у парламенті має відбутися традиційна година запитань до уряду.

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