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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Перед останнім пленарним засіданням нардепи заспівали гімн під стінами ВР: відео

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      Нардепи разом заспівали гімн під стінами парламенту
      Нардепи разом заспівали гімн під стінами парламенту / Скрін з відео

      Частина народних депутатів після сьогоднішнього ранкового, вечірнього і позачергового засідань вийшли під стіни ВР. Нардепи співали гімн і фотографувались, а голова парламенту Андрій Парубій дякував їм за роботу.

      Відео спільного виконання народними депутатами гімну України опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook. 

      Важливо: Зеленський запропонував люструвати Порошенка, нардепів і міністрів, що працювали з 2014 року

      У п'ятницю, 12 липня, буде останнє пленарне засідання цього складу Верховної Ради.

      Історія дасть високу діяльності Верховної Ради восьмого скликання, яка завершує свою діяльність, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

      Це були круті роки. Це були реально круті роки того, що ми зробили. Мине час – і історія це оцінить. Але це неймовірні були речі. І коли я пригадую, як ми приймали чи декомунізацію, приймали церковні закони, закон про мову, чи наші реформи, безвіз... До них можна по-різному ставитись, але це 144 закони,
      – наголосив він.

      Водночас Парубій зазначив, що "історія дасть оцінку" роботі цього скликання Верховної Ради. 

      Дивіться також: Люди Парубія влаштували побачення на куполі Ради: фото

      підсумки 11 липня у верховній раді: 
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      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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