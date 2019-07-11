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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Люди Парубія влаштували побачення на куполі Ради: фото

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      На купол Верховної Ради видерлася людина
      На купол Верховної Ради видерлася людина / фото із соцмереж

      На куполі Верховної Ради вдень 10 липня помітили особу, яку у соцмережах спочатку сплутали із президентом країни Володимиром Зеленським. Здалеку чоловік у діловому костюмі й справді нагадував главу держави. Потім поруч із ним на куполі парламенту з’явилась жінка.

      Побачення на даху Верховної Ради влаштували люди з оточення спікера Андрія Парубія. Чоловік – колишній помічник очільника парламенту Петро Боднар, жінка – глава секретаріату спікера Тетяна Подольська. Про це з посиланням на власні джерела передає "Обозреватель".

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      Сфотографувати парочку вдалося журналістці Алісі Юрченко.

      "Поки ми у фб хейтимо, хтось влаштовує побачення на куполі Верховної Ради. Уявляю, як захейтять цих двох", – написала вона на своїй Facebook-сторінці.

      Верховна Рада купол люди
      Користувачі соцмереж після появи цього фото почали розкручувати версію про те, що на куполі Ради побував Зеленський/ фото з соцмереж

      Водночас, користувач Facebook Микола Голуб припустив, що чоловік на даху Ради робив пропозицію своїй обраниці.

      Тетяна Подольська Петро Боднар Парубій Верховна Рада
      Найімовірніше, на дах Верховної Ради видерлися Петро Боднар і Тетяна Подольська/ колаж 24 каналу
       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховна Рада Андрій Парубій Мережа Курйозні новини
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