Люди Парубія влаштували побачення на куполі Ради: фото

На куполі Верховної Ради вдень 10 липня помітили особу, яку у соцмережах спочатку сплутали із президентом країни Володимиром Зеленським. Здалеку чоловік у діловому костюмі й справді нагадував главу держави. Потім поруч із ним на куполі парламенту з’явилась жінка.

Побачення на даху Верховної Ради влаштували люди з оточення спікера Андрія Парубія. Чоловік – колишній помічник очільника парламенту Петро Боднар, жінка – глава секретаріату спікера Тетяна Подольська. Про це з посиланням на власні джерела передає "Обозреватель".

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Сфотографувати парочку вдалося журналістці Алісі Юрченко.

"Поки ми у фб хейтимо, хтось влаштовує побачення на куполі Верховної Ради. Уявляю, як захейтять цих двох", – написала вона на своїй Facebook-сторінці.



Користувачі соцмереж після появи цього фото почали розкручувати версію про те, що на куполі Ради побував Зеленський/ фото з соцмереж

Водночас, користувач Facebook Микола Голуб припустив, що чоловік на даху Ради робив пропозицію своїй обраниці.