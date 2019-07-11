Зеленський запропонував люструвати Порошенка, нардепів і міністрів, що працювали з 2014 року

Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Які посади Зеленський хоче додати до переліку тих, що потрапляють під люстрацію?

Читайте також: Люстрація – єдине, що заважає повернутися "руському міру" в Україну

Посаду президента України,

всіх народних депутатів,

голови Верховної Ради,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони,

керівництва оборонних підприємств.

Нас звинувачують, що ми хочемо скасувати люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємося скасовувати люстрацію – ми пропонуємо її підсилити,

– заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент додав, що пропонований ним законопроект – тільки громадська оцінка діяльності відповідних осіб: "Упевнений, що дії всіх зазначених осіб в майбутньому отримають і справедливу юридичну оцінку".

Читайте також: Рада схвалила новий Виборчий кодекс: як тепер українці обиратимуть парламент

Зеленський у зверненні поставив низку риторичних запитань:

Для чого потрібні народні депутати, які залишають депутатську недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу?

Для чого потрібно міністри, які розповідають, що українці занадто багато їдять", які "будують дороги тільки у власному Facebook і народжують дітей в Америці, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок?

Для чого потрібні прокурори, які можуть посадити тільки власну печінку?

Для чого міністр економіки часів Януковича називає громадян "ублюдками", вибиває з рук телефони і обіцяє "дати їм по морді"?!

Я щодня ламаю голову – що з ними зробити? Може, обміняти їх всіх на наших полонених? А, може, одягнути в браковані бронежилети, які вони закупили, і відправити на передову? Думаю, найменше, що можна зробити зараз, – назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою,

– сказав президент.

Читайте також: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання Криму і ОРДЛО частинами України

Зауважимо, що при цьому в команді Зеленського працюють люди, які були у владі з 2014 по 2019 роки та мали б підпадати під дію люстрації. Серед них – секретар РНБО Олександр Данилюк, який у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів; глава Офісу президента Андрій Богдан, який у 2010-2011 роках працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (ще раз призначений на посаду в 2013 році); екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, який 11 липня очолив наглядову раду держконцерну "Укроборонпром".

Важливо! Конституційний суд України зараз розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

Хто оскаржив закон про люстрацію?47 народних депутатів Верховної Ради. Ще в 2014 році, відразу після схвалення закону, вони намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини. У 2015 році Венеційська комісія підтвердила право країн використовувати процедуру люстрації, але рекомендувала Україні внести правки, бо текст закону містить серйозні недоліки.



Від свого імені закон у Конституційному суді оскаржив і Верховний суд України. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів. Служба зовнішньої розвідки також звернулася до суду з проханням роз'яснити, чи відповідають Конституції окремі положення закону.



Тож подання 47 депутатів було вже третім за ліком, згодом усі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.