Люстрація: що це означає?

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що хоче посилити люстрацію. Окрім існуючих обмежень, президент хоче позбавити права участі втручатися у політичний процес Держави усіх чиновників, які займали найвищі посади з 2014-го року.

Люстрація означає очищення влади. Саме наслідки правління екс-президента України Віктора Януковича стали поштовхом до розробки законопроекту "Про очищення влади" у 2014-му році.

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Люстрація в Україні ставить за мету не допустити до участі в управлінні державними справами бездіяльних чи негативних осіб. А також тих, які скоювали неправомірні рішення проти народу.

Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014. А також ті, які займали ці посади менше ніж 1 рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ. Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

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