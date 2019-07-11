У Зеленського обіцяють люструвати навіть власну команду

Масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського. Там обіцяють виконувати анонсований президентом закон, як тільки його підтримає парламент.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук у залі парламенту під час обговорення відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Важливо: Які наслідки може мати скасування закону про люстрацію та хто це ініціював

Так Стефанчук відповів на запитання нардепа Володимира Ар'єва. Той поцікавився, чому Володимир Зеленський пропонує главою МЗС людину, яку потім же, за його законом, можуть люструвати.

Пан Пристайко був ефективним заступником міністра закордонних справ до 2017 року. Отже, за логікою президента, його кандидат пан Пристайко має бути люстрований. У мене питання: а що у президента з логічно-наслідковим зв'язком?

– заявив Ар'єв.

Натомість Стефанчук відповів, що про це можна буде говорити, коли Верховна Рада отримає відповідний проект закону.

Народні депутати знову провалили голосування за звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. Постанову відхилили, оскільки документ підтримали лише160 нардепів з необхідних 226.

"Коли парламент його розгляне, підтримає – тоді тільки можна говорити, чи буде він у правовому полі, чи ні", – пояснив він.

Водночас представник президента додав, що "у разі підтримки буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства".

Зі свого боку, віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що під люстрацію також підпадають члени команди Зеленського Олександр Данилюк та Айварас Абромавичус.

Немає у нас питань, пов'язаних з тим, чи команда це президента, чи не команда. У разі підтримки цього закону він буде поширюватися на всіх осіб, які підпадають під норми цього закону,

– відповів на це Стефанчук.

Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, який 11 липня очолив наглядову раду держконцерну "Укроборонпром". Під люстрацію мав би підпадати ще один представник команди президента – Андрій Богдан. Він у 2010-2011 роках працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (ще раз призначений на посаду в 2013 році).

Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.



Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

Кого хоче люструвати Володимир Зеленський?

Глава держави запропонував законопроект, що має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.



До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

посада президента України,

всіх народних депутатів,

голови Верховної Ради,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони,

керівництва оборонних підприємств.

Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

Хто оскаржив закон про люстрацію?47 народних депутатів Верховної Ради. Ще в 2014 році, відразу після схвалення закону, вони намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини. У 2015 році Венеційська комісія підтвердила право країн використовувати процедуру люстрації, але рекомендувала Україні внести правки, бо текст закону містить серйозні недоліки.



Від свого імені закон у Конституційному суді оскаржив і Верховний суд України. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів. Служба зовнішньої розвідки також звернулася до суду з проханням роз'яснити, чи відповідають Конституції окремі положення закону.



Тож подання 47 депутатів було вже третім за ліком, згодом усі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.