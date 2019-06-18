Ким працював Андрій Богдан за часів Януковича: закон про люстрацію

На сайті Міністерства юстиції є звіт із прізвищами тих людей, які потрапили під люстрацію. В ньому є й Андрій Богдан, який зазначений, як особа на яку розповсюджуються заборони.

У 2010-2011 роках Андрій Богдан працював, як урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Це було ще за часів Януковича, проте призначив його Азаров. Про це в програмі "Он воно як" розповіла директорка департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко.

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Директорка департаменту Мін’юсту сказала, що потім Андрій Богдан був призначений ще раз влітку 2013 року. Коли був пік керування Януковича й вся країна вже була повністю під ним – прокуратура, міліція, суди. Будь-яке рішення в будь-якій гілці влади він міг прийняти без проблем. Фактично вся країна працювала на його добробут.

Ви ж розумієте, як призначалися на посади в той час? Яким треба бути чи що повинно відбутися, щоб тебе призначили на цю посаду? А ще пробути на посаді навіть під час Революції гідності й тільки бути звільненим на весні 2014 року,

– заявила Тетяна Козаченко.

"На момент прийняття закону він вже не працював на жодній державній посаді. Але він і не міг би повернутися на неї до 2024 року включно, поки закон би не втратив в тій частині силу", – додала Козаченко.

Що передбачає люстрація в Україні?Мовиться про встановлену Законом "Про очищення влади" або рішенням суду заборону певним фізичним особам обіймати визначені посади: перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком до 10 років.

Директорка розповіла, що Міністерство юстиції робило публічну заяву, де вказувало, що вбачало порушення закону про чищення. Також вони зробили відповідний запит в Адміністрацію Президента, аби дізнатися, що стало причиною його призначення.



Тетяна Козаченко

"Судова практика склалась таким чином, що ми неодноразово від Міністерства Юстиції подавали позов щодо незаконних призначень. Суди відмовляли й казали, що інтереси Мін’юсту це не зачіпає", – додала Козаченко.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.