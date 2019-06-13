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      У Зеленського є особисті зобов'язання перед Богданом, – Севгіль Мусаєва

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Screenshot

      Володимир Зеленський не зможе поступитися і пожертвувати Андрієм Богданом, адже він має зобов'язання перед ним.

      Про це у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

      Читайте також: Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

      За її словами, що стосується поступок Зеленського, то у випадку з Богданом, варто говорити про зобов'язання президента перед ним.

      Адже я знаю, що саме Ангдрій Богдан був тією людиною, в якої, фактично, з'явилася ця ідея із тим, щоби балатуватися на посаду президента Володимиру Зеленському. Він цю ідею виношував ще ріку тому. І він, фактично, був керівником кампанії. І від його рішень і бажань багато залежало. І, в принципі, чи став би Зеленський президентом, чи ні – це теж питання наполегливості Богдана рік тому,
      – наголосила Севгіль Мусаєва.

      Вона підкреслила, що Богдан був дуже важливим для Зеленського. За її словами, у команді Зеленського він наразі єдина людина, яка розуміє, як працює система.

      В чому полягає скандал з Андрієм Богданом Частина суспільства не задоволена новим головою АП Андрієм Богданом. Перше – він пов'язаний з Ігорем Коломойським, адже був його адвокатом. Друге – він, як стверджує частина правників, все ж таки підпадає під люстрацію. Тим не менше, це ніяк не вплинуло на кадрові рішення Зеленського, і він був призначений на цю посаду.

      Про інші призначення Зеленського читайте тут.

      Відео повної програми "Що це було":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Андрій Богдан Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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