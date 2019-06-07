Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Богдана

Президент України Володимир Зеленський не має наміру відправляти у відставку голову АП Андрія Богдана. Це рішення належить виключно до його компетенції.

Відповів на петицію із вимогою звільнити Богдана з’явилась на сайті глави держави.

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У ній Зеленський перелічив функції Адміністрації президента, її голови та дав зрозуміти – змін не планує.

Глава Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України,

– написав він.

Зазначимо, автор петиції Андрій Качор нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. У 2014 році Богдан звільнився з посади за власним бажанням.

Чи підлягає Андрій Богдан люстрації?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам голова АП переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.



Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.





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