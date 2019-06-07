Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку главу АП Андрея Богдана. Это решение относится исключительно к его компетенции.

Ответ на петицию с требованием уволить Богдана появился на сайте главы государства.

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В нем Зеленский перечислил функции Администрации президента, его председателя и дал понять – изменений не планирует.

Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины,

– написал он.

Отметим, автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал в должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился по собственному желанию.

Кроме того, Зеленский ответил на петицию о своей отставке. Она так же появилась на сайте президента недавно и только за несколько дней набрала необходимое количество голосов. Зеленский отметил, что Конституция "четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост", а к тому же "неплохо себя чувствует".

Подлежит ли Андрей Богдан люстрации?Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Да, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).



Поэтому Богдан должен подпадать под люстрацию и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.



Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые не может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, есть во второй статьи закона "Об очистке власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.



Все назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала

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