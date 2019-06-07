02:05
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

      95 Читати новину українською
      Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

      Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку главу АП Андрея Богдана. Это решение относится исключительно к его компетенции.

      Ответ на петицию с требованием уволить Богдана появился на сайте главы государства.

      Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      В нем Зеленский перечислил функции Администрации президента, его председателя и дал понять – изменений не планирует.

      Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины,
      – написал он.

      Отметим, автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал в должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился по собственному желанию.

      Кроме того, Зеленский ответил на петицию о своей отставке. Она так же появилась на сайте президента недавно и только за несколько дней набрала необходимое количество голосов. Зеленский отметил, что Конституция "четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост", а к тому же "неплохо себя чувствует".

      Подлежит ли Андрей Богдан люстрации?Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Да, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).

      Поэтому Богдан должен подпадать под люстрацию и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.

      Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые не может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, есть во второй статьи закона "Об очистке власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.


      Все назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала

      Новость дополняется...

      blog_ava
      У Зеленского назвали условие отмены блокады оккупированного Донбасса
      6 июня
      586
      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Администрация Президента Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      сегодня , 01:30 Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      Ірина Шиба 12
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      6 июня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      393
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1661
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      120
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      6 июня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 336
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук