Коли відбудеться перше засідання нової Ради: коментар голови штабу "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" сподіваються, що новообрана Верховна Рада України розпочне свою роботу якнайшвидше – вже у серпні 2019 року. Причому непогано було б перше засідання "прив'язати до Дня Незалежності".

У будь-якому випадку чекати крайнього терміну, який передбачає закон (9 вересня) у партії не планують. Таку думку висловив керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко, пише "Радіо Свобода".

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"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. П'ятнадцяте (серпня – 24 канал) – це, можливо, ще зарано. До речі, гарна ідея: прив'язати це до Дня Незалежності (День Незалежності України, 24 серпня – 24 канал)", – зазначив Корнієнко.



Олександр Корнієнко, голова штабу "Слуги народу" / "Інтерфакс"

Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Про решту головних дат виборчого процесу – дивіться в інфографіці 24 каналу:

Станом на 10 липня до Ради проходять 5 партій. Ось інфографіка з найсвіжішим рейтингом:

А про ключові повноваження Верховної Ради можна дізнатися з цього відео:

До слова, раніше президент Зеленський виступив з ініціативою зі скасування військового параду до Дня Незалежності.