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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Коли відбудеться перше засідання нової Ради: коментар голови штабу "Слуги народу"

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      Нова Рада може стартувати через три місяці після інавгурації Зеленського
      Нова Рада може стартувати через три місяці після інавгурації Зеленського / financoff.com

      Партія "Слуга народу" сподіваються, що новообрана Верховна Рада України розпочне свою роботу якнайшвидше – вже у серпні 2019 року. Причому непогано було б перше засідання "прив'язати до Дня Незалежності".

      У будь-якому випадку чекати крайнього терміну, який передбачає закон (9 вересня) у партії не планують. Таку думку висловив керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко, пише "Радіо Свобода".

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      "Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. П'ятнадцяте (серпня – 24 канал) – це, можливо, ще зарано. До речі, гарна ідея: прив'язати це до Дня Незалежності (День Незалежності України, 24 серпня – 24 канал)", – зазначив Корнієнко.

      Слуга народу
      Олександр Корнієнко, голова штабу "Слуги народу" / "Інтерфакс"

      Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      Про решту головних дат виборчого процесу – дивіться в інфографіці 24 каналу:

      Вибори

      Станом на 10 липня до Ради проходять 5 партій. Ось інфографіка з найсвіжішим рейтингом:

      Вибори

      А про ключові повноваження Верховної Ради можна дізнатися з цього відео:

      До слова, раніше президент Зеленський виступив з ініціативою зі скасування військового параду до Дня Незалежності

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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