Зеленський прокоментував петицію про скорочення кількості нардепів
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скорочення до 100 кількості народних депутатів Верховної Ради, яка набрала 25 тисяч підписів.
У своїй відповіді Зеленський зазначив, що кількість депутатів у Верховній Раді станом на сьогодні обумовлена навантаженням на державний бюджет України, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчої системи, структурою парламенту та іншими факторами.
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Беручи до уваги сказане і з огляду на те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу і наукового підходу,
– заявив Зеленський.
Глава держави нагадав, що розпорядився створити Комісію з питань правової реформи, одним із завдань якої буде підготовка по внесенню змін до Конституції України.
Він зауважив, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення даного питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи.
Електронна петиція до президента Володимиру Зеленському про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 осіб набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів 21 червня.