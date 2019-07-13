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      Зеленський прокоментував петицію про скорочення кількості нардепів

      1870 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скорочення до 100 кількості народних депутатів Верховної Ради, яка набрала 25 тисяч підписів.

      У своїй відповіді Зеленський зазначив, що кількість депутатів у Верховній Раді станом на сьогодні обумовлена навантаженням на державний бюджет України, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчої системи, структурою парламенту та іншими факторами.

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      Беручи до уваги сказане і з огляду на те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу і наукового підходу,
      – заявив Зеленський.

      Глава держави нагадав, що розпорядився створити Комісію з питань правової реформи, одним із завдань якої буде підготовка по внесенню змін до Конституції України.

      Він зауважив, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення даного питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи.

      Електронна петиція до президента Володимиру Зеленському про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 осіб набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів 21 червня.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада
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