Что изменят депутатские правки в Конституцию для самих нардепов

Только два дня работала новая Рада, однако, уже успела направить в Конституционный суд на утверждение семь изменений. Сократить депутатов, лишать мандата за прогулы – это популярные решения. Какие из них полезны, а какие могут и навредить – расскажем далее.

Мы все знаем, как с помощью ловких "пианистов", которые занимаются кнопкодавством, принимались решения в Верховной Раде предыдущего созыва. Поэтому, новая власть решила положить этому конец.

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Президент предложил лишать мандатов за кнопкодавство и прогулы, если депутата нет на рабочем месте более трети времени. А Рада направила эту идею на утверждение в Конституционный суд.

Уже некоторое время существует общественный запрос на это сокращение. Во-первых, из-за недовольства Радой обществом, к ней низкий уровень доверия,

– сказала госпожа аналитик движения "Честно" Оксана Ставнийчук.

Но некоторые эксперты считают, что так менять основной закон для этого было не обязательно. Достаточно было и более простых предохранителей. Например, той же сенсорной кнопки, которая бы физически исключала кнопкодавство.

Для чего в Раде сенсорная кнопка?Для борьбы с кнопкодавством народных депутатов, то есть, чтобы они не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Сенсорная кнопка должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.



Борьбу с кнопкодавством называют одной из приоритетных задач в партии "Слуга народа". Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать на 80 тысяч гривен.

А вот конституционалист Богдан Бондаренко поддерживает именно инициативу Зеленского и считает, что ничего более эффективно не сработает. Зато он сомневается в целесообразности сокращать количество самих депутатов. Он убежден, что это ничего не даст.

У президента такой шаг объясняют тем, что сократилось количество избирателей. В советской Украине уже в 80-х сокращали парламент по этой же причине, а именно с 600 депутатов до 450.



Количество нардепов уже сокращали

В партии признают, что сами не знают реальной численности населения, перепись не проводили уже более 15 лет. Поэтому, почему выбрали цифру 300 – не ясно.

Это не может быть цифра с потолка, как в этот раз. 300 депутатов не понятно откуда это. Или это они на глаз прикинули, что есть не очень хорошо,

– отметила Ставнийчук.

Кроме того, в основном законе хотят прописать, что избирательная система в Украине – пропорциональная. А гражданам – позволить писать и подавать законопроекты. Законодательного спама в "Слуге народа" не боятся, говорят, отдельным законом все урегулируют.



Законодательного спама в "Слуге народа" не боятся

Такие инициативы успешно работают в нескольких европейских странах. Например, в соседней Польше. Однако общественные активисты со скепсисом относятся к идее. Мол, так и Раду, и президента только избрал народ, то пусть берут и пишут законы. Во-вторых, большой вопрос вызывает качество будущих народных законов.

Посмотрите на уровень петиций на сайте президента, такой будет уровень и законопроектов, которые будут подаваться,

– заявил координатор общественной организации Centre.UA Андрей Андрушкив.

Приветствуют в общественном секторе идею введения профильных уполномоченных по правам человека. Всего в "Слуге народа" имеют аж 465 предложений изменений в Конституцию. Эксперты же склоняются к мнению, что правильно было бы менять Конституцию только в тех случаях, где действительно невозможно обойтись законопроектами или другими предохранителями. И вообще предлагают подходить к основному закону комплексно, и одновременно с ревизией действующего общественного договора.