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      Рада може збільшити повноваження Зеленського: які ризики несе законопроєкт

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      Президент Володимир Зеленський хоче додати собі повноважень у Конституції України. А саме мати змогу створювати будь-яких регуляторів у різних сферах держави. Його попередник також це робив, і без змін до Конституції.

       Однак, за цю ініціативу Володимира Зеленського критикують, і не тільки опоненти.

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      "Є таке демократичне положення, що персона обрана на посаду в процесі своєї роботи не може набувати нових повноважень," – пояснив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

      Цікаво, що так само критикують ініціативу Володимира Зеленського і в партії колишнього президента Петра Порошенка.

      Коли громадяни обирали Володимира Зеленського президентом, то цих повноважень в нього не було,
      – зазначив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

      Але сам же Петро Порошенко і створював регулятори на кшталт НКРЕКП, і призначав голову НАБУ та ДБР, попри те, що згідно з Конституцією права не мав. Попередня Рада прописала такі повноваження в окремих законах.

      Шановні колеги, які були в попередньому скликанні, коли Порошенко в неконституційний спосіб призначав і створював органи, де ви були з цими питаннями,
      – спитав у Раді член комітету правової політики і правосуддя Олексій Кучер.

      Отже, в "Слузі народу" вирішили записати ці повноваження в Конституцію, щоб все було законно. Хочуть аби президент міг створювати й інші регуляторні органи.

      верховна рада
      Опозиція не хоче підтримувати законопроєкт

      "Незалежні регуляторні органи можуть здійснювати моніторинг, державне регулювання і контроль. Також в сферах, наприклад, ринок фінансових послуг, цінних паперів та інформатизаційних послуг тощо", – сказав представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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      Опоненти та експерти вбачають у можливості безконтрольно створювати регуляторів в різних сферах – розбалансування влади. Такі органи в парламентсько-президентській державі мала б створювати Рада разом з Кабміном.

      Це легалізує на рівні Конституції неконституційні практики, які були раніше, які разом з даванням доручень уряду, РНБО, дозволяють виходити президенту за рамки своєї компетенції – оборона і зовнішні відносини,
      – розповів конституціоналіст Центру політико-правових реформ Богдан Бондаренко.

      Що ж стосується призначення очільників ДБР та НАБУ, то це питання не загрожує незалежності органів вважає профільний експерт.

      Не важливо, хто підписує фінальне рішення, якщо до цього незалежний конкурс,
      – зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      У "Слузі народу" пропонують опонентам подавати альтернативні законопроєкти. Президентський же документ – відправили до Конституційного суду. Якщо той визнає ініціативу законною, то Рада зможе його ухвалити на наступній сесії. Однак, тільки якщо назбирається 300 голосів депутатів.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини політики Європейська солідарність Володимир Зеленський Слуга народу Партія Голос Конституція
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