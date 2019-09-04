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      Рада может расширить полномочия Зеленского: какие риски несет законопроект

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      Президент Владимир Зеленский хочет добавить себе полномочий в Конституции Украины. А именно возможность создавать любых регуляторов в различных сферах государства. Его предшественник также это делал, и без изменений в Конституцию.

      Однако за эту инициативу Владимира Зеленского критикуют, и не только оппоненты.

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      "Есть такое демократическое положение, что лицо, избранное на должность, в процессе своей работы не может приобретать новых полномочий", – пояснил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

      Интересно, что так же критикуют инициативу Владимира Зеленского и в партии бывшего президента Петра Порошенко.

      Когда граждане избирали Владимира Зеленского президентом, то этих полномочий у него не было,
      – отметил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

      Но сам же Петр Порошенко и создавал регуляторы вроде НКРЭКУ, и назначал главу НАБУ и ГБР, несмотря на то, что согласно Конституции права не имел. Предыдущая Рада прописала такие полномочия в отдельных законах.

      Уважаемые коллеги, которые были в предыдущем созыве, когда Порошенко  неконституционным способом назначал и создавал органы, где вы были с этими вопросами,
      – спросил в Раде член комитета правовой политики и правосудия Алексей Кучер.

      Итак, в "Слуге народа" решили записать эти полномочия в Конституцию, чтобы все было законно. Хотят, чтобы президент мог создавать и другие регуляторные органы.

      верховна радаОппозиция не хочет поддерживать законопроект

      "Независимые регуляторные органы могут осуществлять мониторинг, государственное регулирование и контроль. Также в сферах, например, рынка финансовых услуг, ценных бумаг и информатизационных услуг", – сказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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      Оппоненты и эксперты видят в возможности бесконтрольно создавать регуляторов в различных сферах разбалансировку власти. Такие органы в парламентско-президентском государстве должна была бы создавать Рада вместе с Кабмином.

      Это легализует на уровне Конституции неконституционные практики, которые были раньше, которые вместе с дачей поручений правительству, СНБО, позволяют президенту выходить за рамки своей компетенции – оборона и внешние отношения,
      – рассказал конституционалист Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко.

      Что же касается назначения руководителей ГБР и НАБУ, то это вопрос не угрожает независимости органов считает профильный эксперт.

      Неважно, кто подписывает финальное решение, если до этого был независимый конкурс,
      – отметил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      В "Слуге народа" предлагают оппонентам подавать альтернативные законопроекты. Президентский же документ – отправили в Конституционный суд. Если тот признает инициативу законной, то Рада сможет его принять на следующей сессии. Однако только если насобирается 300 голосов депутатов.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Партия Голос Европейская солидарность Конституция Слуга народа
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