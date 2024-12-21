Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Орбан має на увазі не мир, а просто припинення вогню. Прем'єр-міністр Угорщини маніпулює та намагається відігравати важливу роль, але його ніхто не просив цього робити.

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Політтехнолог розніс "мирну ініціативу" від Орбана

За словами політтехнолога, в словах Орбана немає ні краплі дипломатії, сам ж він транслює російське бачення. Історію про так зване "різдвяне перемир'я" придумали окупанти ще у 2022 році, ніхто з країн не підтримав таку пропозицію.

"Тепер також, крім Словаччини, ніхто не підтримав це "різдвяне перемир'я". Всі розуміють, що це російська провокація, а не слова Орбана", – зазначив Шейтельман.

Цікаво! Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов звернув увагу на саму дату Різдва – Україна його святкує 25 грудня, а Росія 7 січня. Чи можна припустити, що Росія погодилася б на домовленості за "українським" Різдвом – ось які підводні камені має пропозиція Орбана.

Орбан також заявив, що "на столі вже лежить пропозиція про перемир'я" та у різкій формі закликав або підтримати її, або відмовитися.

Він тут бреше у кожному слові. Він вживає слово "cease-fire" – але це не перемир'я, а припинення вогню. Це велика різниця. "Підтримати або відмовитись" – а де Орбан піде і знайде ще когось для цього перемир'я? А "пропозиція на столі" – це чия пропозиція? З Орбаном ми не воюємо, а Путін там підпис не ставив,

– наголосив політтехнолог.

Крім того, Орбан цими пропозиціями маніпулює. Шейтельман зауважив, що його ніхто не просив "організовувати" перемир'я. Він просто прийшов, сказав, скинув відповідальність на Україну і тепер через це агресивно поводиться.

До слова, Володимир Зеленський висловив сумніви щодо "мирних ініціатив" Орбана, вважаючи їх несерйозними через його теплі відносини з російським диктатором. Зеленський вкотре наголосив, що ми не можемо жити з "замороженим конфліктом".