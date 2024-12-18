Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу заявив, що для визначення потенційного посередника у війні між Україною та Росією варто звертати увагу на лідерів, яких Дональд Трамп вважає рівними собі. Майбутній президент США вже демонстрував своє ставлення до європейських лідерів: після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів першим європейським політиком, з яким він зустрівся, був Еммануель Макрон.

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Привід для цієї зустрічі виглядав надуманим. Новий президент США начебто приїхав до Парижа на відкриття Нотр-Дам де Парі після пожежі.

Справді, як же президент США міг не прилетіти? Трамп сприймає Макрона як того, з ким він приблизно на рівних – як очільника великої держави з великою історією, економікою та ядерною зброєю,

– пояснив політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Несвітайлов проіронізував, що чомусь після Франції Трамп не заїхав на деньок в Угорщину, щоб потішити свого друга Орбана візитом. Натомість прем'єр Угорщини сам полетів до США на зустріч із майбутнім президентом.

У чому підводні камені пропозиції Орбана

"Тому, якщо й говорити про якесь серйозне посередництво, то це точно не стосується Орбана. Макрон зараз виглядає найбільш прийнятним і дієвим посередником для України", – зазначив Несвітайлов.

Крім того, політолог додав, що сама пропозиція "різдвяне перемир'я" має підводні камені. Основне питання, яке ставить під сумнів щирість Орбана, – за яким календарем має відбуватися перемир'я. Україна святкує Різдво 25 грудня, а Росія – 7 січня. Чи можна припустити, що Росія погодилася б на домовленості за "українським" Різдвом. Чи, можливо, саме Україні довелося б йти на поступки Москві.