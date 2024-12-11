Зустріч тривала 35 хвилин і проходила без радників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про що говорили Трамп, Зеленський та Макрон

За словами чотирьох джерел, Трамп наголосив на необхідності негайного припинення вогню та початку мирних переговорів. Вони попередньо обговорили, як можуть відбутися перші переговори, хоча процес, який залучатиме президента Росії Володимира Путіна, пов’язаний із труднощами, а роль Сполучених Штатів поки що неясна.

За словами одного з джерел, Трамп був у хорошому гуморі, поводився дружньо і, здавалося, був у режимі вислуховування.

Ні Трамп, ні його команда відкрито не казали, як саме вони бачать вирішення війни та наполягання України на тому, що вона має отримати гарантії безпеки в рамках будь-якого врегулювання.

Під час зустрічі були зазначені деякі ключові моменти – наприклад, йшлося про те, що для миру потрібні гарантії, тому що одного перемир’я недостатньо, Путін знову може його порушити, як він робив раніше, без належних гарантій,

– сказали у Офісі президента України.

Відповідаючи на запитання, як це сприйняли, джерело відповіло, маючи на увазі Трампа: "Він думає про всі деталі".

Зеленський наголосив, що підтримка США є вирішальною для безпеки України. Водночас Макрон підкреслив, що Європа також готова брати на себе більше відповідальності у сфері безпеки.

Трамп будує особисті зв'язки

Деякі чиновники, близькі до Трампа, заявили, що він орієнтував свої зустрічі на налагодження особистих стосунків, які є ключовими для того, як він веде дипломатію, і що він зрештою вирішить, як діяти далі.

Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але були обережні, щоб не здатися, що вони загнали Трампа в кут, сказав один чиновник,

– пише Reuters.

Французький і український лідери разом окреслювали ситуацію, підкреслюючи, що без підтримки США Києву буде дуже важко.

Макрон і Зеленський намагалися пояснити Трампу, що сучасна Росія та її лідер Володимир Путін є значно агресивнішими, ніж у попередні роки. Вони також нагадали про сирійський конфлікт і його вплив на позиції Кремля.

Зеленський раніше заявляв, що Путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю. Вашингтон повинен показати йому "справжню силу".

Трамп звинувачував Європу в недостатньому вкладі у оборону НАТО та підтримку України. Макрон хотів використати зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами, повідомили два джерела.