Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зауваживши, що зустріч Зеленського і Трампа, де також перебував Макрон, була корисною. Усі президенти вийшли в доброму гуморі. Також була цікава заява Зеленського про Путіна та його страхи.

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Що буде далі

Як наголосив Шеренговський, поки публічно не оприлюднили майже жодних деталей щодо цієї зустрічі. Трамп також не обговорював конкретні рамки, як взагалі відбуватимуться переговори.

Цілком ймовірно, що він ще не має конкретного плану. Утім, пролунала важлива заява від Трампа, що Зеленський готовий сідати за переговори.

Видається, що лінія президента Зеленського полягає в тому, аби показати, що ми готові щось робити та співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ми очікуємо на лідерство США. А єдиний, хто не хоче цього робити, – Путін. Він не хоче сідати за переговори. Тому давайте змусимо його це зробити. Це досить добра лінія поведінки,

– зауважив Шеренговський.

Трамп цілком може різко змінювати свою риторику. На це не варто звертати уваги. Сьогодні він каже про слабкість Путіна, а потім знову почне його хвалити, аби всадити на перемовини. Утім, якщо Путін буде сильно пручатися, то Штати цілком можуть почати жорстко тиснути на Росію.

Трамп буде грати в різні ігри. Для нього не проблема заспівати оди. Він все для себе сприймає у вигляді такої угоди. От, давайте зробимо угоду. І якщо треба потанцювати заради неї, то можна потанцювати. Він підбирається до цієї угоди. І хоча б якесь припинення бойових дій він сприйматиме як особисту перемогу,

– підкреслив Шеренговський.