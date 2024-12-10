Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у мережі Х.

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Зеленський розповів про страхи Путіна

Президент України вважає, що російський диктатор боїться лише Дональда Трампа. Про це Зеленський сказав новообраному лідеру США під час зустрічі в Парижі.

Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Зеленський закликав діяти вже зараз, щоб відновити міжнародний порядок.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 7 грудня зустрівся з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном у Парижі. Президент України розповів, що під час розмови наголосив на важливості не лише швидкого припинення війни, але й справедливого миру. Зеленський після зустрічі наголосив, що війну не завершити лише папірцем і підписами, Україні потрібні дієві гарантії безпеки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін вже програв війну, адже втратив понад 700 тисяч солдатів. Новообраний президент США повідомив, що вже зараз займається формуванням концепції миру для України.

Також Трамп додав, що Зеленський готовий до "миру" та до припинення вогню.