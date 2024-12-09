Політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що нова риторика Трампа є результатом його зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент України і майбутній очільник Білого дому поспілкувались 7 грудня в Парижі.

До теми Це лише прелюдія, – політолог сказав, що могли обговорювати Трамп і Зеленський у Франції

Яка позиція Росії

Чаленко зауважив, що у такий спосіб було засвідчено, що Україна не відходить від своїх позицій. І фактично з листопада 2022 року паралельно з активною обороною і підготовкою контрнаступальних дій завжди пропрацьовувала мирний трек.

Зараз президент Зеленський вкотре засвідчив позицію України про те, що вона зацікавлена в завершенні неспровокованої широкомасштабної війни, і українці як ніхто інший хочуть покласти цьому край,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Дмітрій Пєсков, речник Путіна, спростував припущення, що у Кремля були контакти з командою Трампа після його перемоги на виборах. Сам Трамп не відповів на запитання, чи спілкувався з Путіним.

Політолог наголосив, що це має відбутися в рамках справедливого мирного процесу і зі зрозумілим результатом, який не буде задоволенням ультимативних вимог Росії.

Водночас позиція Росії щодо готовності до мирних перемовин – питання відкрите.

Однак Путін говорив, що Росія нібито не висуває жодних вимог для входження в переговорний трек. Він висуває вимоги щодо завершення війни. Побачимо, наскільки слова очільника Кремля правдиві, або ж це була його звична риторика,

– припустив Ігор Чаленко.

До слова, Дональд Трамп в інтерв'ю виданню The New York Post сказав, що президент України "хоче укласти мир". Обраний президент США додав, що зараз він "формулює концепцію" того, як покласти край війні в Україні.

Також Трамп підкреслив, що Путін має подумати про мир, адже він програв, тому що "Росія втратила 700 тисяч людей".