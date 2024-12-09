Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что новая риторика Трампа является результатом его встречи с Владимиром Зеленским. Президент Украины и будущий глава Белого дома пообщались 7 декабря в Париже.

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Какова позиция России

Чаленко отметил, что таким образом было засвидетельствовано, что Украина не отходит от своих позиций. И фактически с ноября 2022 года параллельно с активной обороной и подготовкой контрнаступательных действий всегда прорабатывала мирный трек.

Сейчас президент Зеленский в очередной раз показал позицию Украины о том, что она заинтересована в завершении неспровоцированной широкомасштабной войны, и украинцы как никто другой хотят положить этому конец,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Дмитрий Песков, спикер Путина, опроверг предположение, что у Кремля были контакты с командой Трампа после его победы на выборах. Сам Трамп не ответил на вопрос, общался ли с Путиным.

Политолог подчеркнул, что это должно произойти в рамках справедливого мирного процесса и с понятным результатом, который не будет удовлетворением ультимативных требований России.

В то же время позиция России относительно готовности к мирным переговорам – вопрос открытый.

Однако Путин говорил, что Россия якобы не выдвигает никаких требований для вхождения в переговорный трек. Он выдвигает требования по завершению войны. Посмотрим, насколько слова главы Кремля правдивы, или же это была его привычная риторика,

– предположил Игорь Чаленко.

К слову, Дональд Трамп в интервью изданию The New York Post сказал, что президент Украины "хочет заключить мир". Избранный президент США добавил, что сейчас он "формулирует концепцию" того, как положить конец войне в Украине.

Также Трамп подчеркнул, что Путин должен подумать о мире, ведь он проиграл, потому что "Россия потеряла 700 тысяч человек".