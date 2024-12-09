Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі, яку Зеленський назвав "хорошою та продуктивною", говорили про те, як покласти край повномасштабній війні в Україні, яка точиться з 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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"Зеленський хоче миру"

У телефонному інтерв’ю The Post республіканець заявив про нібито "нову" позицію Зеленського. За словами Трампа, президент України хоче припинення вогню та укласти мир. Зеленський вважає, що для цього настав час.

Трамп додав, що Путін теж повинен думати, що прийшов час говорити про мир, оскільки він програв, втративши 700 000 людей.

Політик уточнив, що деталі щодо мирної угоди із Зеленським не обговорював.

Я формулюю концепцію того, як покласти край цій абсурдній війні,

– наголосив він.

Республіканець зауважив, що Росія застрягла у жахливій війні в Україні, якій ніколи не мало бути.

До слова, раніше подробиці зустрічі із Трампом і Макроном розповів сам Зеленський. Під час розмови із лідерами США і Франції президент України наголосив на важливості не лише швидкого припинення війни, але й справедливого миру. Глава держави заявив, що війну не завершити лише папірцем і підписами, Україні потрібні дієві гарантії безпеки.