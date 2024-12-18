Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала заявил, что для определения потенциального посредника в войне между Украиной и Россией стоит обращать внимание на лидеров, которых Дональд Трамп считает равными себе. Будущий президент США уже демонстрировал свое отношение к европейским лидерам: после избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов первым европейским политиком, с которым он встретился, был Эммануэль Макрон.

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Повод для этой встречи выглядел надуманным. Новый президент США якобы приехал в Париж на открытие Нотр-Дам де Пари после пожара.

Действительно, как же президент США мог не прилететь? Трамп воспринимает Макрона как того, с кем он примерно на равных – как главу великой державы с большой историей, экономикой и ядерным оружием,

– объяснил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Несвитайлов проиронизировал, что почему-то после Франции Трамп не заехал на денек в Венгрию, чтобы порадовать своего друга Орбана визитом. Зато премьер Венгрии сам полетел в США на встречу с будущим президентом.

В чем подводные камни предложения Орбана

"Поэтому, если и говорить о каком-то серьезном посредничестве, то это точно не касается Орбана. Макрон сейчас выглядит наиболее приемлемым и действенным посредником для Украины", – отметил Несвитайлов.

Кроме того, политолог добавил, что само предложение "рождественское перемирие" имеет подводные камни. Основной вопрос, который ставит под сомнение искренность Орбана, – по какому календарю должно происходить перемирие. Украина празднует Рождество 25 декабря, а Россия – 7 января. Можно ли предположить, что Россия согласилась бы на договоренности по "украинскому" Рождеству. Или, возможно, именно Украине пришлось бы идти на уступки Москве.