18:10
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Самая большая проблема, что изменения точечные, – эксперт о поправках в Конституцию

      4 Читати новину українською

      За 23 года в Конституцию Украины внесли 8 поправок. Каждый президент пытался поменять ее под себя. С первых дней за Конституцию взялся и Владимир Зеленский. Но надо ли менять Основной Закон, выясняли журналисты 24 канала.

      По предложению партии "Слуга народа" только за один день нардепы вычеркнули из Конституции собственную неприкосновенность и отправили в Конституционный суд по заключению еще семь президентских законопроектов. В "Слуге народа" просят не удивляться.

      Читайте также: Что изменят депутатские правки в Конституцию для самих нардепов

      "С приходом президента Владимира Зеленского, с приходом в парламент политической фракции "Слуга народа", мы будем показывать другой вектор и задавать другое направление. Именно поэтому мы так и работаем", – народный депутат "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

      конституція
      Изменения, которые хотят внести в Конституцию

      Следовательно, Конституционный суд должен рассмотреть предложения об отмене адвокатской монополии, расширение полномочий Президента (разрешить ему назначать директора НАБУ и ГБР и создавать дополнительные регуляторные органы, вроде комиссии по регулированию коммунальных услуг (НКРЕКП)), сокращение количества нардепов до трехсот, наказание прогульщиков и кнпокодавов, возможность для простых украинцев вносить законопроекты, закрепление в Основном Законе пропорциональной избирательной системы и право нардепов создавать совещательные органы в Верховной Раде.

      Самая большая проблема, что изменения точечные. То есть, они не касаются политики в целом, обновление Основного Закона, который бы логично мог исходить из того, что в Верховной Раде есть большинство, которое способно прогрессивные нормы, касающиеся прав человека, социальных гарантий и т.п.,
      – сказала координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

      Зато в первую очередь необходимо устранить дублирование полномочий президента, правительства и парламента, считают эксперты.

      "Для Основного Закона будет полезен комплексный подход и просмотр 4,5,6 разделов Конституции, которые регулируют деятельность парламента, правительства и президента", – подчеркнул эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

      верховна рада конституція
      Верховная Рада проголосовала за поправки

      Изменения в Конституцию не пишут на коленях, объясняет политолог Виктор Таран. Сначала Конституционная комиссия анализирует, стоит ли вносить изменения в Конституцию. Под это пишут законопроект, который будет дополнять эти изменения. Ведь Конституция – декларативный закон, который должна дополнять широкая законодательная база.

      Читайте также: Рада может увеличить полномочия Зеленского: какие риски несет законопроект

      За 23 года Конституцию меняли уже 8 раз. Тогда как, например, за 230 лет существования Конституции Соединенных Штатов в нее внесли лишь 27 поправок.

      blog_ava
      Почему Путин согласился на обмен пленными
      сегодня
      3374
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Конституционный суд Верховная Рада Слуга народа Конституция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      сегодня , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      48248
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сегодня , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 145
      Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      сегодня , 15:00 Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      Дмитро Гнап 304
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 14:50 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 12182
      Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      сегодня , 13:00 Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      Павло Казарін 547
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук