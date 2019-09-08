Самая большая проблема, что изменения точечные, – эксперт о поправках в Конституцию

За 23 года в Конституцию Украины внесли 8 поправок. Каждый президент пытался поменять ее под себя. С первых дней за Конституцию взялся и Владимир Зеленский. Но надо ли менять Основной Закон, выясняли журналисты 24 канала.

По предложению партии "Слуга народа" только за один день нардепы вычеркнули из Конституции собственную неприкосновенность и отправили в Конституционный суд по заключению еще семь президентских законопроектов. В "Слуге народа" просят не удивляться.

Читайте также: Что изменят депутатские правки в Конституцию для самих нардепов

"С приходом президента Владимира Зеленского, с приходом в парламент политической фракции "Слуга народа", мы будем показывать другой вектор и задавать другое направление. Именно поэтому мы так и работаем", – народный депутат "Слуги народа" Ирина Венедиктова.



Изменения, которые хотят внести в Конституцию

Следовательно, Конституционный суд должен рассмотреть предложения об отмене адвокатской монополии, расширение полномочий Президента (разрешить ему назначать директора НАБУ и ГБР и создавать дополнительные регуляторные органы, вроде комиссии по регулированию коммунальных услуг (НКРЕКП)), сокращение количества нардепов до трехсот, наказание прогульщиков и кнпокодавов, возможность для простых украинцев вносить законопроекты, закрепление в Основном Законе пропорциональной избирательной системы и право нардепов создавать совещательные органы в Верховной Раде.

Самая большая проблема, что изменения точечные. То есть, они не касаются политики в целом, обновление Основного Закона, который бы логично мог исходить из того, что в Верховной Раде есть большинство, которое способно прогрессивные нормы, касающиеся прав человека, социальных гарантий и т.п.,

– сказала координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Зато в первую очередь необходимо устранить дублирование полномочий президента, правительства и парламента, считают эксперты.

"Для Основного Закона будет полезен комплексный подход и просмотр 4,5,6 разделов Конституции, которые регулируют деятельность парламента, правительства и президента", – подчеркнул эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.



Верховная Рада проголосовала за поправки

Изменения в Конституцию не пишут на коленях, объясняет политолог Виктор Таран. Сначала Конституционная комиссия анализирует, стоит ли вносить изменения в Конституцию. Под это пишут законопроект, который будет дополнять эти изменения. Ведь Конституция – декларативный закон, который должна дополнять широкая законодательная база.

Читайте также: Рада может увеличить полномочия Зеленского: какие риски несет законопроект

За 23 года Конституцию меняли уже 8 раз. Тогда как, например, за 230 лет существования Конституции Соединенных Штатов в нее внесли лишь 27 поправок.