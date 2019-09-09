Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про імпічмент президента

Верховна Рада планує цього тижня почати розгляд законопроєкту про імпічмент президента. Так, початок розгляду запланований на четвер, 12 вересня.

Законопроєкт про усунення президента з поста вже стоїть у порядку денному, підкреслив під час погоджувальної ради перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

До слова: За закон про імпічмент проголосує вся "Слуга народу"

Це той самий законопроєкт про імпічмент, про який багато говорилось в Україні. Вперше ми будемо його розглядати і голосувати,

– підкреслив парламентар.

Він також зазначив, що у порядку денному є антикорупційні ініціативи. Рада розпочне їх розгляд з наступного сесійного тижня – 17 вересня.

"Нас самих трохи трохи не задовольняє той темп, у якому ми працюємо. Наша фракція готова працювати інтенсивніше. Знаю, що не всі колеги це розділяють, але будемо шукати якийсь спільний знаменник", – резюмував Корнієнко.

Що казав про імпічмент Зеленський?Ще під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.



Згодом він додав, що законопроєкт про імпічмент буде одним із перших, який розгляне оновлена Верховна Рада, адже нардепи попереднього скликання відмовлялися його розглядати.