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      Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про імпічмент президента

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      Рада розпочне розгляд законопроєкту про імпічмент 12 вересня
      Рада розпочне розгляд законопроєкту про імпічмент 12 вересня / ba.org.ua

      Верховна Рада планує цього тижня почати розгляд законопроєкту про імпічмент президента. Так, початок розгляду запланований на четвер, 12 вересня.

      Законопроєкт про усунення президента з поста вже стоїть у порядку денному, підкреслив під час погоджувальної ради перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

      До слова: За закон про імпічмент проголосує вся "Слуга народу"

      Це той самий законопроєкт про імпічмент, про який багато говорилось в Україні. Вперше ми будемо його розглядати і голосувати,
      – підкреслив парламентар.

      Він також зазначив, що у порядку денному є антикорупційні ініціативи. Рада розпочне їх розгляд з наступного сесійного тижня – 17 вересня.

      "Нас самих трохи трохи не задовольняє той темп, у якому ми працюємо. Наша фракція готова працювати інтенсивніше. Знаю, що не всі колеги це розділяють, але будемо шукати якийсь спільний знаменник", – резюмував Корнієнко.

      Що казав про імпічмент Зеленський?Ще під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.

      Згодом він додав, що законопроєкт про імпічмент буде одним із перших, який розгляне оновлена Верховна Рада, адже нардепи попереднього скликання відмовлялися його розглядати.

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Слуга народу Імпічмент Законодавство
      Джерело: 24 канал
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