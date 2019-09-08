За закон про імпічмент проголосує вся "Слуга народу"

Законопроєкт про особливу процедуру усунення президента з посту (імпічмент) може бути проголосований у Верховній Раді вже наступного пленарного тижня, з 9 вересня. Свої голоси за документ готові віддати всі народні депутати від партії "Слуга народу".

Про це в коментарі 24 каналу розповів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Він (законопроєкт) стоятиме в порядку денному. І я глибоко переконаний, що він отримає підтримку не менше 254 народних депутатів (кількість нардепів від "Слуги народу", – ред.). Щодо інших – подивимось,

– сказав Стефанчук.

Законопроєкт 1012 про імпічмент авторства президента Володимира Зеленського 6 вересня схвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Що передбачає законопроєкт про імпічмент?

Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Ці підписи відкликаються. Поданні повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії.

Порядок оголошення імпічменту президенту України:

подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин; голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос); формування тимчасової слідчої комісії; комісія проводить розслідування факту та обставин злочину; слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування; розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голову та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноважену ВРУ з прав людини; Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос); ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради; Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів); президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.