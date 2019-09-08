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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      За закон про імпічмент проголосує вся "Слуга народу"

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      За імпічмент голові голосувати всі нардепи від "Слуги народу"
      За імпічмент голові голосувати всі нардепи від "Слуги народу" / president.gov.ua

      Законопроєкт про особливу процедуру усунення президента з посту (імпічмент) може бути проголосований у Верховній Раді вже наступного пленарного тижня, з 9 вересня. Свої голоси за документ готові віддати всі народні депутати від партії "Слуга народу".

      Про це в коментарі 24 каналу розповів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

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      Він (законопроєкт) стоятиме в порядку денному. І я глибоко переконаний, що він отримає підтримку не менше 254 народних депутатів (кількість нардепів від "Слуги народу", – ред.). Щодо інших – подивимось,
      – сказав Стефанчук.

      Законопроєкт 1012 про імпічмент авторства президента Володимира Зеленського 6 вересня схвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

      Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що передбачає законопроєкт про імпічмент?

      Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Ці підписи відкликаються. Поданні повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії.

      Порядок оголошення імпічменту президенту України:

      1. подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин;
      2. голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос);
      3. формування тимчасової слідчої комісії;
      4. комісія проводить розслідування факту та обставин злочину;
      5. слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування;
      6. розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голову та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноважену ВРУ з прав людини;
      7. Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос);
      8. ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради;
      9. Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів);
      10. президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

      У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.

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      Автор: Марія Писаренко, Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Верховна Рада Слуга народу Імпічмент Законодавство Руслан Стефанчук
      Джерело: 24 канал
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