Комітети Ради схвалили низку невідкладних закнопроєктів Зеленського: перелік

Поправки до закону про Антикорупційний суд, законопроєкт про імпічмент, скасування "правок Лозового", перенесення розгляду проєкту закону про реформу прокуратури – про ці та інші рішення Комітетів Верховної Ради від 6 вересня зібрав інформацію 24 канал.

6 вересня засідали кілька комітетів Ради, 24 канал вибрав найважливіші їхні рішення.

Детальніше: Комітет рекомендував врахувати поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

Зміни у законі про Антикорупційний суд

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту підтримати проєкт закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Президент України Володимир Зеленський подав цей законопроєкт до Верховної Ради 29 серпня.

Що зміниться у законі про ВАКС? Найважливішою зміною є визначеність підсудності справ. Мовиться про те, що підсудність Вищого антикорупційного суду буде поширюватися на провадження, зареєстровані з дня початку роботи цього суду (тобто, з 5 вересня).



У команді Зеленського наголошували, що чинна редакція перехідних положень закону про ВАКС передбачає передачу в Антикорупційний суд проваджень, які розглядають інші суди – без чіткого визначення, про які саме провадження мова. Унаслідок цього до ВАКС надійдуть тисячі справ, які не стосуються "справ високопоставленої корупції" (цитата із пояснювальної записки до законопроєкту Зеленського).



Тепер же до ВАКС повинні б надходити лише справи, якими займалися НАБУ та САП, але розгляд яких не завершений в інших судах.

Реформа прокуратури

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності переніс на 9 вересня розгляд проєкту закону (1032) про реформу органів прокуратури.

Читайте також: Рябошапка звільнив головних прокурорів 12 областей: список

Комітет переніс і розгляд законопроєкту про внесення змін до законів України про діяльність Національної гвардії, хоча президент і визначив його як невідкладний.

Про яку реформу прокуратури мовиться? Зеленський пропонує створити Офіс Генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.



Крім того, в пропонованому законопроєкті мовиться про повноваження президент указом звільняти генпрокурора на підставі поради Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.



Примітно, що у змінах є й конкретна вимога до претендентів на посаду головного прокурора країни: ця людина повинна бути громадянином України, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше за 5 років.

Імпічмент президента України

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує президентський законопроєкт 1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".

Читайте також: Імпічмент президента: Стефанчук розповів, коли у Раду внесуть проєкт закону

Згідно з законопроєктом, Верховна Рада України може усунути Президента України з посади виключно в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

Які головні ідеї закону про імпічмент? Підставою для початку процедури є подання від конституційної більшості (понад 300 наразі) депутатів. Їхні підписи потім відкликати не можна буде.



Документ повинен мати повноцінне правове обґрунтування необхідності створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Комісію створюють рішенням Ради звичайною більшістю голосів, далі комісія розслідує, чи вчинив президент державну зраду або іншого злочину. У комісії – нардепи пропорційно до розміру фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.



Засідання ВР, на якому розглядатимуть висновки комісії, має бути відкритим (якщо інформація, яку озвучуватимуть, не становить державну таємницю). Далі Конституційний і Верховний Суди розглянуть справу і проголошують висновки.



Якщо висновки судів позитивні – Верховна Рада ухвалює рішення про усунення президента України з посади. Для цього потрібно три чверті голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

"Правки Лозового"

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти проєкт закону про зміни до деяких законодавчих актів. Тут мовиться про так звані "правки Лозового", які стосувалися термінів проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Читайте також: Зеленський хоче скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку" нардепів

НАБУ та ДБР також пропонують надати право самостійно "здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій". Фактично, мовиться про "прослушку" без попереднього дозволу суду.

А як щодо депутатів? Президент Зеленський ініціює зняття норми, яка забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, житлового та службового приміщень, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.



Усе це стало можливим через скасування Радою депутатської недоторканності.

Кримінальна відповідальність за бурштин

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує прийняти проєкт закону щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України.

Читайте також: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про покарання за незаконний видобуток бурштину

Мета цього законопроєкту – посилення протидії незаконному видобутку бурштину та його контрабанді, унеможливлення недобросовісного використання чинних законів для уникнення кримінальної відповідальності.

Чому Зеленський хоче посилити відповідальність за бурштин? Під час незаконного видобування бурштину копачі знищують землі та ліси, забруднюють підземні води. Це не лише створює небезпеку для життя й здоров'я людей, а й загрозу виникнення екологічної катастрофи в регіоні.



Члени комітету, до слова, підтримали ідею підвищення відповідальності за незаконне поводження з усіма іншими корисними копалинами. Це мало б забезпечити системний підхід до запобігання злочинам у сфері надрокористування.

До теми: Головний лісівник Житомирщини звільнився після сварки із Зеленським