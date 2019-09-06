Комітет рекомендував врахувати поправки Зеленського до закону про Антикорупційний суд

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Раді ухвалити законопроєкт президента Зеленського 1025 "Про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)".

Пропозицію "рекомендувати Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт за основу та в цілому" озвучила голова профільного комітету Анастасія Красносільська. "За" проголосували всі 17 членів комітету.

Тим часом САП і НАБУ вже скерували до Антикорупційного суду першу справу

Президент України Володимир Зеленський вніс зазначений документ до парламенту 29 серпня.

Що змінить законопроєкт 1025 про Антикорупційний суд?

Законопроєкт Зеленського спрямований на:

► Забезпечення ефективного і своєчасного судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів у розумні строки.

► Запровадження чітких правил черговості передачі суду належних йому справ відповідно до принципу правової визначеності.

Однак найважливішою зміною є визначеність підсудності справ. Мовиться про те, що підсудність Вищого антикорупційного суду буде поширюватися на провадження, зареєстровані з дня початку роботи цього суду.

Щоправда, крім проваджень НАБУ, які завершили прокурори САП. Усі такі кримінальні провадження, судовий розгляд яких іншими судами не завершено до дня початку роботи ВАКС (5 вересня) – перейдуть до відання Вищого антикорупційного суду.



Робота Антикорупційного суду / Інфографіка 24 каналу

Законопроєкт про створення в Україні Вищого антикорупційного суду Верховна Рада підтримала 7 червня 2018 року. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня 2019 року ухвалили рішення про початок роботи установи 5 вересня. Головою ВАКС обрали Олену Танасевич (на 3 роки).

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ВАКС розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Загалом суд налічує 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Усі новини про Антикорупційний суд можна прочитати за ось цим посиланням.