У чому полягає основне завдання Антикорупційного суду: пояснення Кривенка

Довгоочікуваний запуск Антикорупційний Суд вже відбувся. Чимало роботи чекає на суддів, зокрема, розгляд справ топ-корупціонерів від САП та НАБУ та Роттердам+. Які нагальні проблеми має вирішити відомство?

Про це в коментарі 24 каналу розповів заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

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Сьогодні судова система досить перевантажена. Проведено багато реформ, проте це не сприяло наповненню судового корпусу та якісній підготовці суддів. Кривенко каже, що деякі провадження подані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розглядаються в судах понад три роки.

Цілком зрозумілим є створення спеціалізованого суду, де судді мають відповідну підготовку у розгляді вказаних кримінальних проваджень та належну спеціалізацію. Це полегшить нашу роботу і ми зможемо показати суспільству результат: що нами зроблено, де є досягнення. Можливо, суд вкаже і на наші прорахунки, що надалі будемо враховувати в роботі.

Володимир Кривенко зазначив, що САП готова звітувати перед президентом про виконану роботу, у тому числі й про Роттердам+.

Звичайно є про що звітувати, адже є кримінальні провадження, які були скеровані до суду саме в цей час, є актуальні кримінальні провадження, за якими вже повідомлено про підозру. Найбільш яскравий приклад – кримінальне провадження пов'язане із застосуванням так званої формули Роттердам+, де 6 особам повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

Антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня і на сьогодні він очікує на розгляд 200 гучних справ корупціонерів.

Як працюватиме Антикорупційний суд

Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич – повинна обіймати посаду 3 роки.