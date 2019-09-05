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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У чому полягає основне завдання Антикорупційного суду: пояснення Кривенка

      92 Читать новость на русском
      Володимир Кривенко
      Володимир Кривенко / lhs.net.ua

      Довгоочікуваний запуск Антикорупційний Суд вже відбувся. Чимало роботи чекає на суддів, зокрема, розгляд справ топ-корупціонерів від САП та НАБУ та Роттердам+. Які нагальні проблеми має вирішити відомство?

      Про це в коментарі 24 каналу розповів заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

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      Сьогодні судова система досить перевантажена. Проведено багато реформ, проте це не сприяло наповненню судового корпусу та якісній підготовці суддів. Кривенко каже, що деякі провадження подані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розглядаються в судах понад три роки.

      Цілком зрозумілим є створення спеціалізованого суду, де судді мають відповідну підготовку у розгляді вказаних кримінальних проваджень та належну спеціалізацію. Це полегшить нашу роботу і ми зможемо показати суспільству результат: що нами зроблено, де є досягнення. Можливо, суд вкаже і на наші прорахунки, що надалі будемо враховувати в роботі.

      Володимир Кривенко зазначив, що САП готова звітувати перед президентом про виконану роботу, у тому числі й про Роттердам+.

      Звичайно є про що звітувати, адже є кримінальні провадження, які були скеровані до суду саме в цей час, є актуальні кримінальні провадження, за якими вже повідомлено про підозру. Найбільш яскравий приклад – кримінальне провадження пов'язане із застосуванням так званої формули Роттердам+, де 6 особам повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

      Антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня і на сьогодні він очікує на розгляд 200 гучних справ корупціонерів.

      Як працюватиме Антикорупційний суд
      Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич – повинна обіймати посаду 3 роки.

      антикорупційний суд

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція САП Антикорупційний суд Роттердам+
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