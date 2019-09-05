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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В чем заключается основная задача Антикоррупционного суда: объяснения Кривенко

      22 Читати новину українською
      Владимир Кривенко
      Владимир Кривенко / lhs.net.ua

      Долгожданный запуск Антикоррупционного Суда уже состоялся. Немало работы ждет судей, в частности, рассмотрение дел топ-коррупционеров от САП и НАБУ и Роттердам+. Какие насущные проблемы должно решить ведомство?

      Об этом в комментарии 24 канала рассказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

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      Сегодня судебная система достаточно перегружена. Проведено много реформ, однако это не способствовало наполнению судебного корпуса и качественной подготовке судей. Кривенко говорит, что некоторые производства, поданые Специализированной антикоррупционной прокуратурой, рассматриваются в судах более трех лет.

      Вполне понятно создание специализированного суда, где судьи имеют соответствующую подготовку в рассмотрении указанных уголовных производств и надлежащую специализацию. Это облегчит нашу работу и мы сможем показать обществу результат: что нами сделано, где есть достижения. Возможно, суд укажет и на наши просчеты, что в дальнейшем будем учитывать в работе.

      Владимир Кривенко отметил, что САП готова отчитываться перед президентом о проделанной работе, в том числе и о Роттердам+.

      Конечно есть о чем отчитываться, ведь есть уголовные производства, которые были направлены в суд именно в это время, актуальны уголовные производства, по которым уже сообщено о подозрении. Наиболее яркий пример – уголовное производство, связанное с применением так называемой формулы Роттердам+, где 6 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

      Антикоррупционный суд начал работу 5 сентября, и на сегодня он ожидает на рассмотрение 200 громких дел коррупционеров.

      Как будет работать Антикоррупционный судСуд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации. Суд в целом насчитывает 38 судей, а именно: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – 37-летняя Ольга Танасевич – должна занимать должность 3 года.

      антикорупційний суд

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция САП Антикоррупционный суд Роттердам+
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