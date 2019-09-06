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      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Комитет рекомендовал учесть поправки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде

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      Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 6 сентября
      Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 6 сентября / sud.ua

      Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять законопроект президента Зеленского 1025 "О внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда)".

      Предложение "рекомендовать Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом" озвучила председатель профильного комитета Анастасия Красносельская. "За" проголосовали все 17 членов комитета.

      Между тем САП и НАБУ уже направили в Антикоррупционный суд первое дело

      Президент Украины Владимир Зеленский внес данный документ в парламент 29 августа.

      Что изменит законопроект 1025 об Антикоррупционном суде?

      Законопроект Зеленского направлен на:

      ► Обеспечение эффективного и своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.
      ► Введение четких правил очередности передачи суда принадлежащих ему дел в соответствии с принципом правовой определенности.

      Однако важнейшим изменением является определенность подсудности дел. Говорится о том, что подсудность Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на производства, зарегистрированные со дня начала работы этого суда.

      Правда, кроме производств НАБУ, которые завершили прокуроры САП. Все такие уголовные производства, судебное разбирательство которые другими судами не завершен до дня начала работы ВАКС (5 сентября) – перейдут в ведение Высшего антикоррупционного суда.

      Суд
      Работа Антикоррупционного суда / Инфографика 24 канала

      Законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины 7 мая 2019 года приняло решение о начале работы учреждения 5 сентября. Председателем ВАКС выбрали Елену Танасевич (на 3 года).

      Читайте также: В чем заключается основная задача Антикоррупционного суда: объяснение от САП

      ВАКС будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации. В общем суд насчитывает 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Все новости об Антикоррупционном суде можно прочитать по вот этой ссылке.

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      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Владимир Зеленский Верховная Рада САП НАБУ
      Источник: 24 канал
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