Головний лісівник Житомирщини звільнився після сварки із Зеленським

12 серпня під час візиту на Житомирщину президент Володимир Зеленський висварив та змусив написати заяву на звільнення керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

Андрій Курінський на Facebook подякував за можливість працювати.

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"Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови", – підкреслив екслісівник.

Курінський також опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення. Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні".



Указ про звільнення Андрія Курінського/ Фото: Facebook Kurinskyi Andriy

Володимир Зеленський під час візиту на Житомирщину стверджував, що Курінський був задіяний у схемі незаконного видобутку бурштину. Загалом у Житомирі президент закликав очільників силових структур області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

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