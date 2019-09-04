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      Головний лісівник Житомирщини звільнився після сварки із Зеленським

      494 Читать новость на русском
      Андрій Курінський
      Андрій Курінський / facebook.com/kurinskyi.andriy

      12 серпня під час візиту на Житомирщину президент Володимир Зеленський висварив та змусив написати заяву на звільнення керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

      Андрій Курінський на Facebook подякував за можливість працювати.

      Було й таке: Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео

      "Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови", – підкреслив екслісівник.

      Курінський також опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення. Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні".

      звільнення житомир лісівник зеленський
      Указ про звільнення Андрія Курінського/ Фото: Facebook Kurinskyi Andriy

      Володимир Зеленський під час візиту на Житомирщину стверджував, що Курінський був задіяний у схемі незаконного видобутку бурштину. Загалом у Житомирі президент закликав очільників силових структур області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

      Зеленський "вибив" звільнення у головного лісника Житомирщини Андрія Курінського: відео (дивитися з 18 хвилини)

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини Житомира Скандал Бурштин
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