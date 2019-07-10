Іди гуляй, Господи, – Зеленський емоційно вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника

Президент України Володимир Зеленський вигнав із зустрічі секретаря Бориспілської міськради Ярослава Годунка. Раніше той був засуджений за розбій, поєднаний із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

Між ними сталася перепалка під час обговорення будівництва лікарні у Борисполі. Під час обговорення Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександра Туренко "віджав" у міста лікарню і зробив засновником лише район.

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Спершу глава держави відчитав директора Бориспільскьої лікарні, бо він не вирішує стратегічні питання функціонування лікарні зі місцевою владою.

У мене питання: чому райадміністрація, обладміністрація, мер і Ви не сіли за один стіл Ви директор! Чому Ви не сказали: стратегічне питання, стратегічна лікарня – з Борисполя, не дай Боже, щось там буде, всіх людей везуть до вас,

– заявив Зеленський.

Коли слово взяв Ярослав Годунок, то президент закликав вирішувати питання, не працюючи "на камеру" і "не займаючись піаром і рекламою". Згодом глава дежави зазначив, що "коли хтось дуже багато кричить", то він перевіряє інформацію про цю людину.

Ярослав Годунок – секретар Бориспільської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Зеленський заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали.

"Вийдіть звідси, вийди звідси. Розбійник ти. Погано мене чуєш?" – сказав Зеленський.

При цьому Годунок Янамагався попри заяву президента щось сказати, однак глава держави знову повторив: "Англійською – exit". Однак це чиновника не заспокоїло. Годунок у відповідь викрикнув "усі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського. На це президент сказав: "Ти точно не президент. Бо у президента не має криміналу".

Та йди вже, Господи. Чуєте чи ні?.. Йди гуляй, Господи,

– відповів на це Зеленський, під час цього охорона вивела Годунка із зали.

Відразу після цього Володимир Зеленський перепросив у присутніх за емоції, додавши, що "не любить бандитів".

Президент України Володимир Зеленський 9 липня звільнив за день 70 голів районних державних адміністрацій. Серед них – 10 голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, 8 – у Волинській, 3 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській області, 2 – у Житомирській області, 3 – у Закарпатській та 10 – у Кіровоградській області і 5 – у Львівській.