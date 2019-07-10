Хто такий і що зробив Ярослав Годунок: біографія чиновника, якого вигнав Зеленський

Словесна перепалка президента Володимира Зеленського із секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком переросла у справжній скандал. Глава держави назвав чиновника розбійником і вигнав, супроводжуючи усе досить емоційними висловлюваннями.

Суперечка через місцеву лікарню завершилася тим, що Володимир Зеленський зачитав із телефону інформацію про те, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями.

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Після цього досить різко попросив його вийти із зали.

Вийдіть звідси, вийди звідси. Розбійник ти. Погано мене чуєш?.. Та йди вже, Господи. Чуєте чи ні?.. Йди гуляй, Господи,

– сказав президент, відповідаючи на пояснення чиновника.

Біографія Ярослава Годунка

Має двох дітей – доньку та сина. Народився на Рівненщині. У 1995-1997 роках служив у ЗСУ, а потім - у київському спецпідрозділі "Беркут" на посаді міліціонера-водія. Згодом вирішив зайнятися громадською діяльністю.

У 2000 році Годунка вибрали заступником глави Київської облорганізації "Молодий рух", також протягом наступних декількох років очолював "Союз власників землі".

У 2002 році керував напрямок по роботі з молоддю в Київському обласному штабі блоку Віктора Ющенко "Наша Україна". Був помічником нардепа Оксани Білозір, очолював виборчий штаб Ющенка в Київській області. З жовтня 2005 року став головою політради громадянської партії "Пора".

Входив до Київської обласної організації "Молодий Рух" і Київської обласної організації "Спілки власників Землі", був помічником нардепа Оксани Білозір, працював у виборчому штабі Віктора Ющенка в Київській області. Тепер він член "Батьківщини".



Фото з Фейсбук-сторінки Ярослава Годунка

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У чому звинувачують Годунка?

Видання "Цензор.нет" повідомляє, що у червні 2000 року, будучи ще у "Беркуті", Годунок зі ще одним міліціонером увірвалися в квартиру киянки на вулиці Генерала Потапова.

Її син– інвалід 1-ї групи. Він нібито приторговував наркотиками. Погрожуючи кримінальним переслідуванням, міліціонери почали вимагати грошей. Але все, що зуміли знайти в квартирі, – 300 гривень і мобільний телефон. Здобичі видалося мало. Тоді інваліда побили, прикували до батареї наручниками і зажадали від матері, щоб та принесла 1000 доларів. Жінці вдалося позичити по знайомих тільки 900 доларів. Взявши відкупні, міліціонери пішли.

Годунок залишив 300 гривень і мобільний собі, а долари розділив з товаришами. Його частка становила 300 доларів. Пізніше міліціонер-водій віддав на фірму своїм знайомим телефон. Ті не знали, що він крадений і користувалися ним два дні, поки не здали в скупку. Телефон запеленгували – і так почалося розкручування справи проти "міліціонерів-перевертнів".

16 травня 2002 року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу – розбій, перевищення влади та порушення недоторканності житла громадян України.

Покарання дали п'ять років, але замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши першу судимість, щире розкаяння та відшкодування шкоди потерпілим. Видання зазначає, що гроші батькам Годунка позичали такі ж прості, як вони, селяни.

Також Годунку було заборонено протягом трьох років (до 17 травня 2005 року ) обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Нині судимість вважається погашеною.



Фото з Фейсбук-сторінки Ярослава Годунка

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Ще одна справа

У 2016 році в Бориспільському районному суді розглядалася адміністративна справа депутата Бориспільської міської ради Ярослава Годунка за статтею "дрібне хуліганство" у зв'язку з тим, що він нецензурно і грубо висловлювався у бік учасників Всеукраїнського хресного ходу за мир і правоохоронців, які забезпечували правопорядок.



Сам Годунок підтвердив, що активно виступав проти заходу. У підсумку справу закрили "за відсутністю складу правопорушення".

Декларація

У власності сім’ї Годунка – три земельні ділянки в Яготинському районі площами 22300, 1000 та 1000 квадратних метрів. Дві останні декларує його дружина – Надія Годунок.

Окрім того, сімейство має 5 квартир – 4 у Києві та 1 в Борисполі. Дві з них мають площу 57 квадратів, дві – 61,4, ще одна – 79,6. На самого Годунка оформлена лише одна квартира, усі інші – також на дружину.

Зате у власності Годунка є автозаправна станція у Борисполі. Окрім того, Годунки мають житловий будинок площею 60 квадратів у Яготині – і він також у власності дружини. Сім’я володіє автобусом БАЗ, вантажним автомобілем МАЗ – і лише вантажівка оформлена на Ярослава.

За 2018 рік Ярослав Годунок задекларував 340 246 гривень заробітної плати. Готівкою подружжя має 25 000 доларів, 900 000 гривень та і 3500 євро. У трьох банках на рахунку сукупно понад мільйон гривень, 26 тисяч доларів і більше шести тисяч євро.

Декларацію повністю можна переглянути тут.

Зазначимо, теперішній секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок на президентських виборах голосував за Володимира Зеленскього.



Фото з Фейсбук-сторінки Мар'яни П'єцух