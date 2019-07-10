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      Зеленський посперечався із мером Борисполя через метр фекалій: відео

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      Зеленський подискутував з мером Борисполя через фекалії
      Зеленський подискутував з мером Борисполя через фекалії / 24 канал

      Володимир Зеленський подискутував з мером Борисполя Анатолієм Федорчуком через місцеві озера. Місцеві жителі скаржаться на те, що ці озера забруднені фекаліями.

      Суперечка виникла під час зустрічі президента Володимира Зеленського з посадовцями у Борисполі.Зеленський зазначив, що йому на вході якась людина дала перелік питань. Відповісти на них мав мер Борисполя Анатолій Федорчук.

      Ще одна серйозна суперечка: Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео

      "Чому в минулому році витрачено 17 мільйонів гривень на очистку озер в Борисполі, а по факту в деяких озерах на дні майже метр… не хочу читати, що там написано… метр фекалій", – процитував Зеленський одне із запитань.

      Міський голова Борисполя на це відповів, що, мовляв, "культура наших людей низька". За його словами, озеро почистили, але "окремі індивідууми".

      Тобто вони метр нагадили, ви хочете сказати? Вони люди в нас нормальні,
      – перервав його Зеленський.

      Федорчук підтвердив, що "є і такі приклади". Це розсмішило президента.

      "Ви що знущаєтесь?" – запитав він.

      Натомість Федорчук усе пояснив тим, що "вони (люди) вночі займаються і так далі". При цьому міський голова Борисполя знову наголосив, що "це про культуру наших людей говорить". За його словами, у створення зон відпочинку вклали дуже багато грошей.

      Я такого ще не чув. Люди винні, що ми не почистили (озера – 24 канал),
      – відповів на це президент.

      Зі свого боку, Федорчук заявив, що водолази відмовились спускатися до озера.

      "Це ще хтось з міністрів, я пам’ятаю, я ще не був президентом, сказав, що у нас люди дуже багато їдять, а у вас зворотня ситуація – вони дуже багато…", – прокоментував це Зеленський.

      Андрій Рева в ефірі одного з українських телеканалів в серпні 2017 року заявив, що українці витрачають на їжу 50% від доходів, бо багато їдять.

      Дивіться відео суперечки Володимира Зеленського з мером Борисполя

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Борисполя Президент України Екологія
      Джерело: 24 канал
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