Є ще такий бандит, – Зеленський поскандалив із чиновником на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський продовжив свою традицію – у кожній новій області сперечатися із чиновниками. Цього разу він вступив у словесну перепалку із лісівником Житомирщини Андрієм Курінським і навіть змусив його написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Інцидент трапився під час наради за участю керівництва області. Зокрема, на Житомирщині Зеленський обговорив болюче питання – про незаконний видобуток бурштину, а також призначив нового очільника ОДА.

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Так, під час наради глава держави запитав, чи знає заступник прокурора Курінського Андрія Борисовича. Це – керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Коли питання прозвучало в залі, сам Курінський підвівся і Зеленський звернувся до нього.

Доброго дня, ну ви в цій схемі (незаконного видобування бурштину –24 канал) мені пишуть. Дивно? Як це дивно? Ви в цій схемі. У мене є статистика: все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп?

– побесідував Зеленський із чиновником.

Далі він емоційно звернувся до заступника прокурора області: "Ви нічого не знаєте? Що відбувається у вас в цілому в області. Ви на нас дивитесь, хлопці, як на… Я не хочу казати, бо ми зараз в ефірі".

Далі гарант знову звернувся до Курінського.

Нам кажуть Ви в схемі, особисто Ви. І ще є у вас такий бандит "Пірат" Віктор Олійник. І про нього нічого не знаєте? Не знаєте, хто він такий? Зрозумів Вас. Ну гаразд, будемо по-іншому. А ви дуже хочете працювати?

– запитав Зеленський у чиновника.

На це Курінський відповів, що так, "поки він є корисним державі". "Ви не корисні державі", – відрізав йому Зеленський.

Далі до розмови долучився новопризначений глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко. Він наголосив, що в області 5 років триває "вакханалія і корупція" і додав, що ініціює аудит усіх лісових господарств області.

Після його короткої вставки Зеленський знову взявся за головного лісника Житомирщини. Президент почав запитувати у нього, чи той готовий звільнитися за власним бажанням і домігся позитивної відповіді.

"Скільки Ви років працюєте? 5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Можна домовитись, що Ви звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому. Тому треба, якщо можна, (звільніться – 24 канал) завтра. Можна? Так? Дякую вам", – закінчив бесіду із Курінським Зеленський.

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Важливо! Під час наради у Житомирі Президент Зеленський закликав очільників силових структур області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.