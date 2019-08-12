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      Є ще такий бандит, – Зеленський поскандалив із чиновником на Житомирщині

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      Зеленський "звільнив за власним бажанням" головного лісника Житомирщини
      Зеленський "звільнив за власним бажанням" головного лісника Житомирщини / скрін із відео

      Президент України Володимир Зеленський продовжив свою традицію – у кожній новій області сперечатися із чиновниками. Цього разу він вступив у словесну перепалку із лісівником Житомирщини Андрієм Курінським і навіть змусив його написати заяву про звільнення за власним бажанням.

      Інцидент трапився під час наради за участю керівництва області. Зокрема, на Житомирщині Зеленський обговорив болюче питання – про незаконний видобуток бурштину, а також призначив нового очільника ОДА.

      До теми: Зеленський призначив Бунечка новим головою Житомирської ОДА: що про нього відомо

      Так, під час наради глава держави запитав, чи знає заступник прокурора Курінського Андрія Борисовича. Це – керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

      Коли питання прозвучало в залі, сам Курінський підвівся і Зеленський звернувся до нього.

      Доброго дня, ну ви в цій схемі (незаконного видобування бурштину –24 канал) мені пишуть. Дивно? Як це дивно? Ви в цій схемі. У мене є статистика: все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп?
      – побесідував Зеленський із чиновником.

      Далі він емоційно звернувся до заступника прокурора області: "Ви нічого не знаєте? Що відбувається у вас в цілому в області. Ви на нас дивитесь, хлопці, як на… Я не хочу казати, бо ми зараз в ефірі".

      Далі гарант знову звернувся до Курінського.

      Нам кажуть Ви в схемі, особисто Ви. І ще є у вас такий бандит "Пірат" Віктор Олійник. І про нього нічого не знаєте? Не знаєте, хто він такий? Зрозумів Вас. Ну гаразд, будемо по-іншому. А ви дуже хочете працювати?
      – запитав Зеленський у чиновника.

      На це Курінський відповів, що так, "поки він є корисним державі". "Ви не корисні державі", – відрізав йому Зеленський.

      Далі до розмови долучився новопризначений глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко. Він наголосив, що в області 5 років триває "вакханалія і корупція" і додав, що ініціює аудит усіх лісових господарств області.

      Після його короткої вставки Зеленський знову взявся за головного лісника Житомирщини. Президент почав запитувати у нього, чи той готовий звільнитися за власним бажанням і домігся позитивної відповіді.

      "Скільки Ви років працюєте? 5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Можна домовитись, що Ви звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому. Тому треба, якщо можна, (звільніться – 24 канал) завтра. Можна? Так? Дякую вам", – закінчив бесіду із Курінським Зеленський.

      Зеленський "вибив" звільнення у головного лісника Житомирщини Андрія Курінського: відео (дивитися з 18 хвилини)

      Важливо! Під час наради у Житомирі Президент Зеленський закликав очільників силових структур області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

      Які ще суперечки виникали у Зеленського із чиновниками: 
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Житомира Президент України Скандал
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