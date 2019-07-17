"Ви хочете нас построїти?" – "Самі розбирайтесь": Зеленський знову посперечався з чиновником

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Миколаєва влаштував перепалку з черговим чиновником. Цього разу під його гарячу руку потрапив директор місцевого аеропорту Федір Барна. Щоправда, останній зумів відповісти гаранту.

Президента зацікавила ситуація з Миколаївським аеропортом, який є міжнародним. Тут зробили ремонт наприкінці 2018 року, і вже в грудні з відремонтованого летовища вилетів перший літак. Щоправда, до кінця споруду так і не доробили. Крім того, на початку червня страшна злива випала у Миколаєві, і будівлі аеропорту протік дах.

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Доливає олії у вогонь і корупція в Миколаївському аеоропорту, що була за попереднього керівництва. Зокрема, за однією з версії слідства попередній директор аеропорту "Миколаїв" Владислав Волошин застрелився після того, як на нього тиснуло керівництво Миколаївської обласної державної адміністрації, вимагаючи підписати акти незаконно виконаних ремонтних робіт.

Відтак, чинний директор аеропорту Федір Барна попросив президента допомогти та посприяти у вирішенні проблем. Натомість Зеленський почав шукати проблеми у неправильному менеджменті.

"Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?" – в один із моментів палкої дискусії запитав Барна.

На це президент обурився.

"Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!" – сказав він.

Далі Барна все ж спробував вибачитися та зупинити гаранта, але градус розмови так і не зменшився.

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"Вибачте! Я прошу вашої допомоги, ви ж приїхали? Ви хочете через два роки приїхати, щоб тут був аеропорт?" – зауважив керівник аеропорту.

У підсумку Зеленгський все ж пообіцяв допомогти аеропорту, зокрема надати йому додатковий літак і диспетчерів. Водночас, за словами Барни, якщо будуть кошти, до кінця сезону вони зможуть добудувати аеропорт. Він додав, що у цьому році летовищу потрібно 150 мільйонів гривень, а на наступний – 450 мільйонів гривень.

Відео візиту Зеленського до аеоропорту Миколаєва (відео перепалки з Барною дивіться на 1:25:25)

Це вже не перша суперечка Зеленського з чиновниками українських міст. До прикладу, 12 липня у Дніпрі президент уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим, за умовами якої останній подасть у відставку, якщо центральний міст не відремонтують до 14 вересня.