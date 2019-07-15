Параду на День Незалежності не буде: Зеленський підписав указ

Зеленський доручив Кабміну розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів для відзначення 28 річниці незалежності України. Там немає згадки про парад.

Указ датований ще 11 липня, але на офіційному сайті Президента України він з'явився у понеділок, 15 липня.

Читайте також: Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі

Так, 23 серпня, у День Державного Прапора України, відбудеться церемонія його підняття. На День Незалежності, 24 серпня, передбачені урочисті заходи – зокрема, покладання квітів до пам’ятників.

Окрім того, глава держави доручив Кабміну звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня молебні за Україну. МЗС отримало доручення заберезпечити відзначення в українських установах, що розташовані за кордоном.

Про парад на День Незалежності в указі президента згадки немає.

Минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

Що запропнував Володимир Зеленський замість параду?

Глава дежави хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим . Володимир Зеленський назвав щорічний парад на День Незалежності "помпезним і недешевим". Водночас Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

Тим часом на сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленському провести в День Незалежності військовий парад у Києві . Автор петиції Мирон Дмитрик аргументував своє звернення тим, що під час військової агресії Росії українські військові заслуговують на увагу і пошану.

Що кажуть у Кабміні?

Володимир Гройсман заявив, що підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про виділення 300 мільйонів гривень на премії військовим. Однак проведення параду також вважає необхідним. Тому Міністерство фінансів України отримало доручення переглянути кошторис проведення військового параду та знайти джерела фінансування.

А ось голова ВР Андрій Парубій наголосив, що неприємно здивований заявою президента Володимира Зеленського. Водночас він запропонував альтернативу – закликає учасників Революції Гідності, військових і волонтерів вийти на марш в День Незалежності.