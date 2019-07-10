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      Чи буде парад, не їм вирішувати, – Парубій запропонував альтернативу рішенню Зеленського

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      Парубій закликав пройти маршем по Хрещатику в День Незалежності
      Парубій закликав пройти маршем по Хрещатику в День Незалежності / Фейсбук Андрія Парубія

      Андрій Парубій неприємно здивований заявою президента Володимира Зеленського про скасування параду на День Незалежності. Водночас він закликає учасників Революції Гідності, військових і волонтерів вийти на марш в День незалежності.

      Для патріотів України День Незалежності є головним святом, про це голова Верховної Ради сказав під час засідання та згодом написав на своїй сторінці у Facebook.

      Що кажуть українці: Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі

      Водночас він наголосив: "чи буде парад – не їм вирішувати".

      Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю всіх, хто боровся і воював за волю України – учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових – 24 серпня 2019 роки вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності,
      – написав Парубій.

      Парубій також пообіцяв приєднатись до цього заходу. 

      Зазначимо, Володимир Гройсман підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про виділення 300 мільйонів гривень на премії військовим, однак проведення параду також вважає необхідним. Тому доручив Мінфіну знайти джерела фінансування. 

      Заява голови ВР Андрія Парубія: дивіться відео 

      Що запропнував Володимир Зеленський замість параду?

      Глава дежави хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Володимир Зеленський назвав щорічний парад на День Незалежності "помпезним і недешевим". Водночас Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

      Тим часом на сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленському провести в День Незалежності військовий парад у Києві. Автор петиції Мирон Дмитрик аргументував своє звернення тим, що під час військової агресії Росії українські військові заслуговують на увагу і пошану.

      Минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

       
       
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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Парубій Верховна Рада Володимир Зеленський День Незалежності
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