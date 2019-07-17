Це я малорос? Зеленський у Миколаєві влаштував нову суперечку – відео
Президент Володимир Зеленський влаштував нову суперечку з чиновниками. На цей раз – з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його "малоросом".
Зеленський 17 липня з робочою поїздкою відвідав Миколаївщину. Там під час візиту на Миколаївський суднобудівний завод, одна з журналісток запитала президента, чи писали йому заяви на звільнення місцеві керівники, які були його опонентами під час президентської кампанії, пише місцеве видання "Новости N".
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У цей час біля глави держави стояла глава обласної ради Вікторія Москаленко, яка під час президентських виборів у коментарях в Facebook назвала його "малоросом" і закликала зняти свою кандидатуру з виборів.
"Я взагалі нормально ставлюся до критики. Я жива людина, я сам критикував, тому я вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, я не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася перший день", – сказав Зеленський.
Президент також поцікавився у Москаленко, чим же він їй так не подобається.
Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?
– запитав гарант.
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Чиновниця почала виправдовуватися, що зараз так не вважає. Вона додала, що просто під час передвиборної президентської кампанії підтримувала Петра Порошенка.
"На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?.. Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував на її слова Зеленський.
У відповідь на ці слова Москаленко сказала, що сподівається, що чинний президент доведе протилежне.
"Я думаю, що ви доведете, що не є малоросом, – і будемо співпрацювати", – відзначила чиновниця.
Зеленський перебив її і додав: "Пропоную домовитися, що це ваше завдання довести, що ви українка".
Дивіться відео суперечки Зеленського з Москаленко:
Суперечки Зеленського з чиновниками:
- У Борисполі президент Володимир Зеленський влаштував суперечку і вигнав із зустрічі секретаря міськради Ярослава Годунка. Гарант назвав чиновника розбійником, адже той раніше був засуджений за розбій, поєднаний із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.
- У Дніпрі 12 липня президент уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим, за умовами якої останній подасть у відставку, якщо центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
- 13 липня Зеленський емоційно закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку. Тоді президент звернувся до Власова словами: "Ви вважаєте, що я – ідіот? Гаразд – я, Ви нас усіх вважаєте ідіотами?".
- У Миколаєві 17 липня глава держави влаштував перепалку з директором місцевого аеропорту Федорем Барною. Щоправда, останній зумів відповісти гаранту. "Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?" – в один із моментів палкої дискусії запитав Барна.
На це президент обурився: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!".