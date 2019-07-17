Це я малорос? Зеленський у Миколаєві влаштував нову суперечку – відео

Президент Володимир Зеленський влаштував нову суперечку з чиновниками. На цей раз – з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його "малоросом".

Зеленський 17 липня з робочою поїздкою відвідав Миколаївщину. Там під час візиту на Миколаївський суднобудівний завод, одна з журналісток запитала президента, чи писали йому заяви на звільнення місцеві керівники, які були його опонентами під час президентської кампанії, пише місцеве видання "Новости N".

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У цей час біля глави держави стояла глава обласної ради Вікторія Москаленко, яка під час президентських виборів у коментарях в Facebook назвала його "малоросом" і закликала зняти свою кандидатуру з виборів.

"Я взагалі нормально ставлюся до критики. Я жива людина, я сам критикував, тому я вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, я не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася перший день", – сказав Зеленський.

Президент також поцікавився у Москаленко, чим же він їй так не подобається.

Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?

– запитав гарант.

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Чиновниця почала виправдовуватися, що зараз так не вважає. Вона додала, що просто під час передвиборної президентської кампанії підтримувала Петра Порошенка.

"На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?.. Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував на її слова Зеленський.

У відповідь на ці слова Москаленко сказала, що сподівається, що чинний президент доведе протилежне.

"Я думаю, що ви доведете, що не є малоросом, – і будемо співпрацювати", – відзначила чиновниця.

Зеленський перебив її і додав: "Пропоную домовитися, що це ваше завдання довести, що ви українка".

Дивіться відео суперечки Зеленського з Москаленко:

Суперечки Зеленського з чиновниками: