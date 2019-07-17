00:14
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Це я малорос? Зеленський у Миколаєві влаштував нову суперечку – відео

      3151 Читать новость на русском
      Зеленський у Миколаєві влаштував нову суперечку з чиновницею
      Зеленський у Миколаєві влаштував нову суперечку з чиновницею / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський влаштував нову суперечку з чиновниками. На цей раз – з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його "малоросом".

      Зеленський 17 липня з робочою поїздкою відвідав Миколаївщину. Там під час візиту на Миколаївський суднобудівний завод, одна з журналісток запитала президента, чи писали йому заяви на звільнення місцеві керівники, які були його опонентами під час президентської кампанії, пише місцеве видання "Новости N".

      Вам буде цікаво: "Ви хочете нас построїти?" – "Самі розбирайтесь": Зеленський знову посперечався з чиновником

      У цей час біля глави держави стояла глава обласної ради Вікторія Москаленко, яка під час президентських виборів у коментарях в Facebook назвала його "малоросом" і закликала зняти свою кандидатуру з виборів.

      "Я взагалі нормально ставлюся до критики. Я жива людина, я сам критикував, тому я вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, я не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася перший день", – сказав Зеленський.

      Президент також поцікавився у Москаленко, чим же він їй так не подобається.

      Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?
      – запитав гарант.

      Читайте також: Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики

      Чиновниця почала виправдовуватися, що зараз так не вважає. Вона додала, що просто під час передвиборної президентської кампанії підтримувала Петра Порошенка.

      "На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?.. Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував на її слова Зеленський.

      У відповідь на ці слова Москаленко сказала, що сподівається, що чинний президент доведе протилежне.

       "Я думаю, що ви доведете, що не є малоросом, – і будемо співпрацювати", – відзначила чиновниця.

      Зеленський перебив її і додав: "Пропоную домовитися, що це ваше завдання довести, що ви українка".

      Дивіться відео суперечки Зеленського з Москаленко: 

      Суперечки Зеленського з чиновниками: 

      • У Борисполі президент Володимир Зеленський влаштував суперечку і вигнав із зустрічі секретаря міськради Ярослава Годунка. Гарант назвав чиновника розбійником, адже той раніше був засуджений за розбій, поєднаний із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.
      • У Дніпрі 12 липня президент уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим, за умовами якої останній подасть у відставку, якщо центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
      • 13 липня Зеленський емоційно закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку. Тоді президент звернувся до Власова словами: "Ви вважаєте, що я – ідіот? Гаразд – я, Ви нас усіх вважаєте ідіотами?".
      • У Миколаєві 17 липня глава держави влаштував перепалку з директором місцевого аеропорту Федорем Барною. Щоправда, останній зумів відповісти гаранту. "Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?" – в один із моментів палкої дискусії запитав Барна.
        На це президент обурився: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!".
      blog_ava
      В яких продуктах міститься "гормон сну"
      17 липня
      4275
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини Миколаєва Скандал Президент України Президентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 липня: перемир’я на Донбасі та "листування" Зеленського і Парубія
      17 липня , 22:25 Головні новини 17 липня: перемир’я на Донбасі та "листування" Зеленського і Парубія
      1878
      Телеміст Україна – Грузія: головні тези
      17 липня , 21:50 Телеміст Україна – Грузія: головні тези
      501
      У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"
      17 липня , 21:30 У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"
      Дмитро Снєгирьов 1252
      Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      17 липня , 21:13 Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      Василь Денисюк 307
      Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      17 липня , 20:07 Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      Яніна Ткачук 279
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук