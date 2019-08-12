Зеленський призначив Бунечка новим головою Житомирської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Зеленський оголосив про призначення під час офіційного візиту у Житомирську область. Указ №587/2019 уже оприлюднено на сайті президента.

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Президент України вручив новому очільнику ОДА посвідчення. Після цього Віталій Бунечко подякував Володимиру Зеленському.



Зеленський призначив Бунечка новим очільником Житомирської ОДА/ Скріншот



Бунечко подякував Зеленському/ Скріншот

Що відомо про Віталія Бунечка?

Бунечко Віталій Іванович народився 1973 року у Рівненській області у місті Сарни. У 2014 та 2015 роках був заступником начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. У 2016 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук на тему "Служба безпеки України як суб'єкт адміністративно-деліктного процесу".

У Бунечка закінчена вища освіта. У 1995 році він закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки (вчитель історії та права). У 1997 році Віталій Бунечко закінчив Академію СБУ (правознавство, юрист).

Декларацію кандидата на посаду голови Житомирської ОДА Бунечко подав ще 19 липня. Бунечко прописаний у Києві, а фактично проживає у Донецькій області поблизу Маріуполя у селищі Приморське. Задеклароване майно – лише два годинники торгових марок Frank Muller та Zenit.

Зарплата Віталія Бунечка за 2018 рік становила 365 тисяч 409 гривень, готівкою він декларує 39 тисяч доларів та 32 тисячі євро.

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