Зеленський взявся за прикордонників: кого гарант звільнив із ключових посад

Своїм указом від 6 серпня Володимир Зеленський звільнив із посад заступників голови Держприкордонслужби Юрія Греська та Артура Пімєнова.

Відповідні укази президента оприлюднені на його сайті.

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Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України,

– йдеться в указі гаранта.

Гресько був призначений першим заступником голови Державної прикордонної служби замість Василя Серватюка у квітні. Тоді відповідний указ підписав п'ятий президент Петро Порошенко. До цього Гресько обіймав посаду директора Департаменту охорони держкордону.



Юрій Гресько

Пімєнова теж призначав Порошенко, щоправда, раніше – у грудні 2018 року.

До того, як стати заступником голови Держприкордонслужби, він працював директором Департаменту оперативної діяльності прикордонного відомства.



Артур Пімєнов

Поки на місце звільнених чиновників Зеленський нікого не призначив.

До речі, попереднього главу Держприкордонслужби Петра Цигикала Зеленський звільнив ще у травні. На його місце він призначив Сергія Дейнека.

Кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади в державі – читайте у матеріалі 24 каналу.