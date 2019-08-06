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      Зеленский взялся за пограничников: кого гарант уволил с ключевых должностей

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Своим указом от 6 августа Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей председателя Госпогранслужбы Юрия Гресько и Артура Пименова.

      Соответствующие указы президента обнародованы на его сайте.

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      Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины,
      – говорится в указе гаранта.

      Гресько был назначен первым заместителем председателя Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка в апреле. Тогда соответствующий указ подписал пятый президент Петр Порошенко. До этого Гресько занимал должность директора Департамента охраны госграницы.

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      Юрий Гресько

      Пименова тоже назначал Порошенко, правда, ранее - в декабре 2018 года.

      До того, как стать заместителем главы Госпогранслужбы, он работал директором Департамента оперативной деятельности пограничного ведомства.

      Артур Пімєнов
      Артур Пименов

      Пока на место уволенных чиновников Зеленский никого не назначил.

      Кстати, предыдущего главу Госпогранслужбы Петра Цигикала Зеленский уволил еще в мае. На его место он назначил Сергея Дейнека.

      Кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в государстве – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Назначения Зеленского
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